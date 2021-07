El movimiento #FreeBritney suma apoyos y llega al Congreso de los Estados Unidos. El legislador republicano Matt Gaetz invitó a Britney Spears a brindar su testimonio en el parlamento. “Usted ha sido maltratada por el sistema legal de nuestro país y queremos ayudar”, ofreció Gaetz en una carta que envió a la cantante. Britney todavía no ha respondido a la invitación.

La carta, publicada en el sitio oficial del legislador, está firmada también por tres de sus colegas: Burgess Owens, Marjorie Taylor Greene y Andy Biggs. Los cuatro republicanos son firmes aliados del expresidente Donald Trump y algunos estuvieron vinculados con la turba que invadió el Capitolio en enero pasado.

“Merecés vivir una vida en libertad y elegir tu propio camino -dice la carta de Gaetz- Te han arrebatado tu vida, tu libertad y tu felicidad. Por favor, aprovechá el poder que puede tener dar un testimonio público en el Congreso”.

En una entrevista con el medio Newsmax este fin de semana, el legislador afirmó: “Estoy honrado de liderar el movimiento Free Britney en el Congreso, pero es un movimiento que necesita de unas reformas más amplias en las áreas de tutela y custodia. Lo que le ha ocurrido a Britney Spears es terrible, y no debería de pasarle ni a ella ni a cualquier otro estadounidense”.

“Ahora mismo es un movimiento en crecimiento, ya he tenido a tres de mis colegas unirse a la invitación de traer a Britney Spears al Congreso, así que estoy esperando que algunos de los demócratas también se unan a la causa”, agregó

Pero el movimiento #FreeBritney ya cuenta con el apoyo de representantes tanto republicanos -por ejemplo, Ted Cruz- como demócratas. Chuck Schumer, Barbara Lee, Carolyn B. Maloney y Seth Moulton son solo algunos de los demócratas que han hecho declaraciones a favor de la cantante de Oops...I did it again.

La semana pasada, la Justicia de Los Ángeles negó una solicitud presentada por el abogado de Britney en noviembre pasado para destituir al padre de la cantante, Jamie Spears, como su único tutor. Esta decisión de la jueza Brenda Penny no está vinculada al testimonio que dio la artista en el que pidió recuperar su libertad.