En la polémica jornada del cruce entre Banfield y los juveniles de Boca por la segunda fecha del torneo local, Juan Román Riquelme, vicepresidente xeneize, se refirió a la presencia de su equipo luego de la obligatoriedad de los titulares y el cuerpo técnico de realizar un aislamiento tras la ruptura de la burbuja sanitaria en Brasil. "Estamos acá porque respetamos la historia del fútbol argentino", declaró el dirigente, quien también se mostró molesto por el rechazo al pedido de reprogramar su partido de este martes con San Lorenzo: "Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación".

"Al fútbol argentino hay que respetarlo y la historia la respetamos. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido de fútbol. Respetamos la historia del fútbol argentino y amamos a nuestro club: nunca vamos a hacer un papelón tan grande de no presentarnos a jugar un partido de fútbol", enfatizó el ídolo y dirigente del club de la Ribera, en la previa del partido por la segunda fecha.

"Fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino, no a ganar plata -agregó-. Tenemos un certificado del Cónsul, de la Conmebol que no rompimos burbuja, llegamos a Argentina en vuelo privado, tenemos dos veces resultados negativos. Tiene que haber un poquito de solidaridad. No fuimos de vacaciones, eh. Pero esto es el fútbol argentino".



Riquelme también disparó contra Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, en relación a un cortocircuito en la previa del partido con Banfield y también porque Boca debe jugar el martes frente a San Lorenzo, por la tercera fecha. "¿El martes con quién jugamos? ¿Hincha de quién es el presidente de la Liga? ¿Y el presidente de la Liga quién es? ¿Es muy difícil poner el partido el miércoles? Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación".

A través de las redes sociales, Tinelli le respondió a Riquelme: "Que pensamiento pequeño Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la Liga Profesional y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio".