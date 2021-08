En las efemérides del 5 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:



● 1939. Trece mujeres jóvenes de entre 29 y 18 años son fusiladas en Madrid tras haber sido condenadas por un Consejo de Guerra. El franquismo, que acaba de ganar la Guerra Civil Española, las sentencia por el atentado contra un militar. Decenas de personas son juzgadas y condenadas, pero la atención se concita sobre las llamadas Trece Rosas, con militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas y el Partido Comunista. La mayoría de edad estaba establecida entonces en España en los 23 años, con lo que nueve de las trece fusiladas eran menores de edad.

● 1945. En la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves nace Juan Sasturain. Estudió Letras en la UBA y trabajó como periodista. Pasó por medios como Clarín, Humor y PáginaI12. En el diario La Voz publicó por entregas su novela Manual de perdedores. Otras novelas son: Arena en los zapatos, La lucha continúa, Pagaría por no verte, Dudoso Noriega y El último Hammett. Exploró su veta futbolística en La patria transpirada, libro que recorre el derrotero de la Argentina en los mundiales. Ha escrito varios volúmenes de relatos y novelas juveniles. Fue guionista de la historieta Perramus, una de las obras maestras de Alberto Breccia. Dirigió la revista Fierro, condujo el programa de TV Ver para leer y actualmente es director de la Biblioteca Nacional.



● 1966. Los Beatles saltan al vació con el lanzamiento de Revolver, su séptimo álbum de estudio. El disco incorpora al estudio de grabación como un instrumento más, con canciones plagadas de efectos sonoros, imposibles de reproducir en vivo con la tecnología de la época, y a pocas semanas de que la banda abandone las giras.



● 1967. Comienza la carrera discográfica de Pink Floyd. La banda lanza su primer disco: The Piper at the Gates of Dawn, que se traduce como El gaitero a las puertas del amanecer. El grupo está formado por Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. El álbum es uno de los primeros discos de rock psicodélico. Es el único LP del grupo en el que no participó David Gilmour, quien se sumó a comienzos de 1968. Barrett abandonaría el grupo poco más tarde, en medio de problemas con las drogas y tensiones con sus compañeros.

● 1984. En Céligny, Suiza, muere Richard Burton. Tenía 58 años y sucumbió a una hemorragia cerebral. Nacido en Gales en 1925, fue uno de los actores más famosos de Hollywood. Destacó por sus papeles en películas como El manto sagrado, Cleopatra, El espía que surgió del frío, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Donde las águilas se atreven y Equus. Siete veces nominado al Oscar, nunca alzó la estatuilla dorada. En los 60 se casó con Elizabeth Taylor. Fueron la pareja más famosa del mundo. Se separaron y volvieron a casarse en 1974. Ese segundo matrimonio apenas duró dos años.

● 2000. A los 86 años muere el actor británico Alec Guinness. Su carrera despegó después de la Segunda Guerra, con películas como Oro en barras y El quinteto de la muerte. Por El puente sobre el río Kwai obtuvo el Oscar al mejor actor. Fue Obi-Wan Kenobi en La guerra de la galaxias, a cambio de un porcentaje en las ganancias, lo cual le reditúa a sus herederos más dinero por año que todas sus otras películas juntas.

● 2012. Muere Chavela Vargas en Cuernavaca. Había nacido en 1919 en San Joaquín, Costa Rica, como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Símbolo de la música ranchera, su carrera la llevó adelante en México. Su trayectoria se vio empañada por el alcoholismo. Tuvo un reverdecer en sus últimos años, con diversos reconocimientos. La presencia de sus canciones en películas de Pedro Almodóvar ayudó a esa popularidad en la vejez.

● 2014. Abuelas de Plaza de Mayo anuncian la restitución de identidad del nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad. Culmina una búsqueda de 36 años con la aparición de Ignacio Montoya Carlotto. Es el 114º nieto que recupera su identidad. Hijo de Walmir Oscar Montoya y Laura Carlotto, su madre lo dio a luz en un hospital militar el 26 de junio de 1978. Ella había sido secuestrada en noviembre de 1977 y pasó por el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”. Sus restos se identificaron en 1985, y los de Montoya en 2009. El país se conmociona con la aparición del nieto de Carlotto, que ha vivido toda su vida en Olavarría y es músico.

● 2018. La escritora estadounidense Toni Morrison muere a los 88 años. Había nacido en Ohio como Chloe Ardelia Wofford. Se graduó en Filología, fue profesora universitaria y se convirtió en la primera editora negra de ficción en Random House. Su primera novela fue Ojos azules, de 1970. Le siguieron Sula, La canción de Salomón, La isla de los caballeros y la aclamada Beloved, que le valió el Pulitzer en 1988. Jazz, de 1992, antecedió la entrega, un año más tarde, del Premio Nobel de Literatura. Otras obras posteriores: Paraíso, Amor, Una bendición, Volver y La noche de los niños.