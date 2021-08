Se cumplieron 18 días desde que Docentes Autoconvocados de Salta llamó a un paro de actividades pidiendo por mejoras salariales. No obstante, el Ministerio de Educación de Salta mantiene firme la postura de no reunirse con ese sector de la docencia, a pesar de que se registra un aumento de marchas y cortes de calles y rutas en distintos departamentos de la provincia.

En una de las manifestaciones ocurridas en Capital, una docente resultó agredida por un automovilista, que no toleró el corte de una calle por cinco minutos y golpeó a la mujer.

Ante la ausencia de diálogo de la cartera que dirige Matías Cánepa, fue el Ministerio de Economía de la provincia el que ayer salió a brindar declaraciones sobre los salarios estatales. El ministro Roberto Dib Ashur aseguró que los sueldos "no perderán en relación a la inflación", porque desde el inicio del gobierno de Gustavo Sáenz hubo un compromiso para que el salario sea igual o mayor a la inflación.

"Este año comenzamos con un 36% de aumento, con una cláusula de revisión para julio", explicó el ministro. Dijo que por eso se optó por adelantar un 10% de aumento salarial a todos los trabajadores estatales. Dicho porcentaje correspondía a septiembre, pero se lo trasladó a los meses de julio (5%) y agosto (5%).

Docentes del departamento de Chicoana.

El principal reclamo de la docencia autoconvocada es que el gobierno provincial llame a las negociaciones por los acuerdos paritarios que quedan por definir hasta diciembre. Su propuesta es que se otorgue un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año, distribuido un 5% en julio, otro 5% en septiembre, un 10% en octubre y otro 5% en diciembre. Además, reclaman un bono de $10 mil, a pagarse con el sueldo de agosto.

Dib Ashur sostuvo ayer que las negociaciones en la provincia se iniciarán una vez que finalicen las paritarias nacionales, que se esperan concluyan esta semana. A partir de allí, y de manera casi inmediata, se abriría el diálogo local. Algunas fuentes indicaron a este medio que podría ocurrir la semana entrante.

Aún así, Cánepa parece ignorar el reclamo que el sector autoconvocado realiza mediante notas, y exterioriza con acampes y cortes intermitentes en distintos puntos de la provincia. A principios del año pasado se dio el mismo planteo docente, y para ese entonces, el ministro aseguró que no se reuniría con el sector porque carece de personería sindical.

Educación sí acuerda con la Mesa Intergremial que reune a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), la ADP (Asociación Docente Provincial), la UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), la UDA (Unión de Docentes Argentinos), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) y la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y la AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica).

Precisamente, el titular de AMET, Eloy Vidal Alcalá, se mostró en desacuerdo con la medida adoptada por la docencia autoconvocada y en manifestaciones públicas aseguró que el paro "no tiene razón de ser". "Acá es una cuestión de protagonismo y caprichos que llevan a todo esto", arriesgando la salud y vida de docentes, expresó.

Ayer por la noche los docentes decidieron marchar hoy desde la plaza 9 de Julio, a las 10.

"Estaba filmando y él me larga una trompada"

La docente Beatríz Chauqui fue agredida pasado el mediodía de ayer en la zona de la Casa de Gobierno, ubicada en el barrio Grand Bourg. En el corte intermitente que realizaban en la rotonda de San Pablo, la maestra fue golpeada por el ingeniero civil y empresario santafesino Pablo Trabattoni.

Ante el corte que se estaba llevando adelante, el hombre "tiró el auto contra los compañeros y nos empezó a insultar", contó Chauqui. Viendo esa situación, la maestra que aún estaba en medio de la calle, empézó a filmar. Para ese momento, Trabattoni se bajó del auto ypidió a los policías presentes que hicieran algo al respecto.

Al no obtener ninguna respuesta, el hombre se volvió ofuscado a los docentes y advirtió que Chauqui lo estaba filmando y la atacó. "Solamente estaba filmando y él me larga una trompada", contó la maestra.

Ella pudo apartar su cara y recibió el golpe en el hombro, donde le causó un moretón. "La Policía no hizo nada y eso que estaba al lado mío. Vio como empezó todo y no hizo nada", denunció la docente. Precisamente, en otro video se ve cómo las maestras cuestionan la inacción policial a uno de los efectivos con jerarquía de mando, pero no reciben ninguna respuesta.

"Le pedimos que nos explique por qué no hizo nada y lo único que me dijo es que el hombre no me pegó", contó Chauqui. La mujer tuvo que mostrarle su propio video para que viera que la agresión sí sucedió y recién entonces el policía le dijo que podía hacer la denuncia, lo que se concretó por la tarde en la Subcomisaría del Grand Bourg.

La maestra reconoció que las medidas causan malestar a los demás ciudadanos, pero recordó que los cortes son intermitentes con una duración de 5 minutos. "La mayoría de la gente lo entiende y espera, pero a este señor le explicábamos y él nos seguía insultando", contó la docente que trabaja en la escuela especial EFETA, donde desde principio de año esperan una ordenanza para el turno tarde.

El incidente generó expresiones de rechazo a la agresión y de respaldo a la lucha docente. La Red de Trabajadores de la Educación por la Memoria aclaró que "siempre se deja pasar ambulancias, trabajadores de la salud y recursos sanitarios". Y caratuló el accionar de Trabattoni como violencia machista.

En diferentes entrevistas que brindó el hombre se mostró como un ejemplo de emprendedurismo como cofundador de la Fundación Junior Achievement Rosario, una onege que brinda educación financiera (incluidos cursos a docentes), y la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines.

Se suman los repudios

Durante estos dos últimos días, la docencia salteña se vio fuertemente maltratada. Al caso de Trabattoni, hay que sumar lo sucedido el lunes con la funcionaria provincial María José Hansen, que insultaba y amenazaba a docentes, enojada porque la protesta impedía su salida de la Casa de Gobierno.

Las autoridades de la delegación de Salta del INADI repudiaron sus dichos discriminadores y exigieron que se capacite a los funcionarios en una política antidiscriminatoria.

Asimismo, el Consejo de Directores de la ciudad de Salta, del Ministerio de Educación de Salta, repudió las "acciones de agresión y violencia, en todas sus formas, hacia los docentes en ejercicio de sus legítimos derechos". En un comunicado, el Consejo recordó que "el respeto y el diálogo son pilares fundamentales en una sociedad democrática", por lo que instó a que se busquen alternativas de negociación en un marco de diálogo respetuoso.

En tanto, el Consejo de Rectores del Departamento Orán repudió a Hansen y manifestó que las expresiones de la mujer son "altamente agraviantes, injuriosas y lesivas del honor personal de cada docente" y que se constituyen como "una grave ofensa a la labor social de la profesión".

Desde Orán expresaron que la docencia salteña mantiene un "reclamo legítimo y genuino inherente a la recomposición salarial en montos acordes al costo de vida así como de la canasta básica". Y comunicaron que se sumaron a las medidas de fuerza en el dictado de sus horas cátedras.

En un marco más general, la Red de Trabajadores de la Educación por la Memoria, repudió la actitud del gobierno que "desoye los reclamos y que somete a los trabajadores de la educación a la violencia institucional de todo su aparato represivo con la utilización desdemedida de las fuerzas de seguridad". El jueves último las maestras fueron atropelladas por la Policía para desarticular el corte que llevaban adelante en el acceso a la ciudad de Salta.