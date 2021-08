La octava fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol se cerrará este jueves con el plato fuerte de la jornada: desde las 21 (transmite TNT Sports), se enfrentarán River y Aldosivi en el Monumental, escenario en el que los locales reciben al equipo conducido por Fernando Gago en su mejor momento y con el deseo de quedarse con la punta del certamen.

Marcelo Gallardo sigue poniendo a punto el equipo para centrarse en el torneo doméstico luego de la eliminación de la Copa Libertadores, pero las bajas que viene sufriendo en su plantel desde hace unas semanas solo suman complicaciones al objetivo de trepar en la tabla de posiciones. El uruguayo Nicolás De La Cruz y el colombiano Jorge Carrascal, dos piezas importantes de la estrategia del DT, quedaron desafectados de la convocatoria para enfrentar al conjunto marplatense por sendas fatigas musculares, que obligaron a sumarlos a una ya considerable lista de lesionados del plantel millonario, que integran los defensores Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana y Javier Pinola.

En busca de variantes para cubrir la posición, Gallardo se inclinaría por José Paradela y el regreso de Julián Álvarez, quien sorpresivamente fue suplente en el 1-1 ante Gimnasia, donde había optado por el juvenil Santiago Simón.

Más allá de las ausencias, los misterios en torno al once que enfrentará a Aldosivi también se sustentan en la producción millonaria del último tiempo, que así como no ha dejado disfrutar a sus hinchas, tampoco parece convencerlo al propio Gallardo. El DT, en ese sentido, analiza cambios para intentar mejorar el funcionamiento del equipo. En esa línea, parecen haber quedado atrás en la consideración Enzo Fernández -quien fue titular ante Vélez y Mineiro pero no tuvo minutos ante Gimnasia- y Agustín Palavecino -quien no volvió a jugar luego de ser reemplazado en el entretiempo ante Vélez-. En la ofensiva también se especula con el ingreso de Federico Girotti por Braian Romero, quien llamativamente fue reemplazado a media hora del final en La Plata.

El conjunto marplatense es la contracara del momento de River: Aldosivi atraviesa el mejor momento del ciclo de Gago como entrenador, con 13 puntos y una racha de cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate. Desde que asumió en febrero, el equipo del exvolante de Boca y el seleccionado argentino no había podido hilvanar una seguidilla similar y, con el último 3-0 sobre Colón, ya superó las tres victorias en trece encuentros de la pasada Copa de la Liga.

Gago encontró a los mejores intérpretes para su idea y, por cuarto partido consecutivo, tiene la posibilidad de repetir a los once iniciales. Las llegadas del arquero José Devecchi, el experimentado zaguero Fabricio Coloccini, el mediocampista Francisco Cerro y el goleador Martín Cauteruccio (lleva cuatro tantos convertidos) reforzaron la base de un equipo que había cerrado el último torneo con cinco derrotas en seis partidos.

El presente de Aldosivi invita a soñar a sus hinchas y al propio plantel: en un torneo que no termina de definir a su dominador, el Tiburón podría trepar hasta la cima en caso de vencer a River. Antecedentes no le sobran, sin embargo. La única victoria oficial del conjunto marplatense fue el 29 de octubre de 2011, cuando se enfrentaron en el Nuevo Gasómetro por el torneo de la Primera B Nacional: en aquella oportunidad, Aldosivi ganó 2-1, le cortó el invicto a River y lo bajó de la punta. Lo que está claro es que el empate no lo convence demasiado a ninguno en este momento y que la victoria será un envión necesario para cualquiera de los dos.