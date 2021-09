El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof criticó a María Eugenia Vidal por su postura respecto a la legalización de la marihuana. “Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la capital. Lo que ocurre en la provincia es algo que no llega a comprender”, dijo el mandatario.

La exgobernadora y actual precandidata a diputada porteña de Juntos por el Cambio brindó el martes una entrevista donde expuso su postura sobre la legalización de la marihuana con una extraña división sobre en qué zonas de la capital sí está bien fumar cannabis.

"Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", estableció Vidal, en diálogo con Filo News y aseguró que “no estamos listos” para debatir la legalización del cannabis.

Kicillof opinó: “Hay que dejarlos hablar porque cuanto más hablan más aparecen como fogonazos lo que piensan”. “Que opinen, así cuando la sociedad vota se ve bien lo que realmente piensan, opinan, sienten y luego llevan a la práctica”, dijo a Radio 10.

No es la primera vez que la exgobernadora encara el tema drogas con una mirada clasista. Por caso, en 2019, mantuvo claramente la separación entre "los chicos pobres" y "nuestros hijos", en referencia a los de clase media y alta, no les reconocía a estos "la libertad de decidir". "Los que consumen no son sólo los chicos pobres, son también nuestros hijos", trataba de convencer a un auditorio de pudientes.

"Vidal dejó una deuda en dólares cuando recaudaba en pesos"

Por otra parte, el gobernador resaltó que durante su gestión en la provincia de Buenos Aires Vidal dejó en 4 años el doble de la deuda contraída por Daniel Scioli en 8 años. "Nos dejaron una mochila llena de piedras imposible de cargar", manifestó.

"Vidal, para pagar intereses de la deuda que tomó, tuvo que subir los gastos en materia financiera y ajustar o bajar en salud, educación y seguridad", manifestó el mandatario bonaerense.



Los vencimientos de la deuda acordados con el 98 por ciento de los acreedores, del sector privado y negociados bajo ley extranjera, estaban concentrados el 94 por ciento de la gestión del Gobierno del Frente de Todos, explicó Kicillof.

El gobernador señaló que Vidal “dejó una deuda en dólares en la provincia cuando recaudaba en pesos” y que los medios de comunicación actuaron con "mucha complicidad" para tapar el sobreendeudamiento de la Provincia.

"Mientras no arreglábamos porque estábamos buscando mejores condiciones y la salida del laberinto, decían 'Kicillof no arregla y es malo'. Pero cuando llega el acuerdo, lo disfrazan de intrascendente", afirmó el gobernador.



Kicillof apuntó que cuando se hizo público el arreglo de la deuda hubo un movimiento positivo en el valor de los títulos de Argentina en Wall Street y el diario Clarín "ni lo puso en la tapa". "Es increíble, alientan todo el tiempo a Mauricio Macri y sus candidatos, están al borde del ridículo", reflexionó