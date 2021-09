El próximo 16 de septiembre a las 19 horas, el periodista Julián Varsavsky dará una charla para socios de Página/12 pensada como una crónica oral de su viaje de investigación para el libro Corea, dos caras extremas de una misma nación -Ediciones Continente (coescrito con Daniel Wizenberg quien viajó a Corea del Norte y hará la parte II de este análisis la semana siguiente). Varsavsky fue a Corea del Sur y se sumergió en un sistema educativo único en el mundo por su extrema exigencia –centrada en un fatídico examen de ingreso común y anual a las universidades- que lleva a no pocos jóvenes al suicido, ante el “fracaso” en ese epítome de la sociedad del rendimiento y del cansancio, conceptos del surcoreano Byung Chul Han, cuya obra filosófica se aplica a fondo en este estudio.

Seúl es también el paradigma de “la sociedad de la transparencia”, libro de Byung Chul Han donde plantea que el modelo de sociedad panóptica foucaultiana se ha modificado en el mundo posguerra fría, donde la nueva metáfora es el panóptico digital en el que nos sentimos libres: carece ya de un centro de vigilancia único —la torre central de la cárcel panóptica se ha derrumbado-- dando lugar a una hipercomunicación adictiva, multifocal e intermitente que produce un “ruido” infernal.

Esto resulta en una información inconexa –sin pasado ni futuro– donde es muy difícil establecer sentido y todos controlamos a todos y a nosotros mismos, mediante voyerismo y exhibicionismo. Este estancamiento en el mundo virtual ha conducido a casos patológicos en Corea del Sur y al surgimiento de centenares de servicios de desintoxicación digital, privados y públicos. Este sujeto de rendimiento actual es explotado y se autoexplota: ve en el trabajo una instancia de libertad donde cree que se está realizando según Han: ante la imposibilidad de identificar un opresor, en lugar de rebelarse este trabajador se autoinculpa y cae en depresión. Se generan depresivos en lugar de revolucionarios. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo y pandemias de stress y síndrome de Burnout. Desde este marco, Varsavsky analizará la premiada película Parasite.

Varsavsky y Wizenberg usan como contraste la sociedad de la opacidad de Corea del Norte --“un big brother” a la manera de la novela 1984-- contra la sociedad transparente e hiperluminosa de Corea del Sur. Aquí se ve nítida la tesis de Byung Chul Han: “el big brother muta en big data”. Esta problemática –también conceptualizada como sociedad del cansancio-- se potencia en países de raíz confuciana como Corea del Sur, donde está culturalmente más interiorizado el rigor al que cada individuo se somete en función del grupo social que controla y exige, una forma de relación social que viene del milenario campo de arroz y que ha sido política de Estado durante siglos. Esto conceptos los aplica Varsavsky al estudio de la historia y el método de trabajo Samsung como ejemplo de corporación neoliberal “a la surcoreana”, en el contexto mundial de una psicopolítica individualista basada en la idea de la autosuperación en pos de maximizar la productividad: se compite contra uno mismo. Lo que antes eran las prohibiciones del “deber” bajo la vigilancia panóptica, ahora son las libertades más seductoras del “poder hacer” del emprendedor y el consumidor. Esto resulta más productivo por su carácter motivacional. Pero el “sujeto de rendimiento” sigue disciplinado según Han: el llamado a la iniciativa propia genera una explotación más eficiente que el control panóptico clásico. Acaso la lección principal del sistema educativo surcoreano sea la de obedecer, por sobre todo, a uno mismo: interiorizar la exigencia. Según Byung Chul Han, “el régimen neoliberal esconde su estructura coactiva tras la aparente libertad del individuo, que ya no se entiende como sujeto sometido (subject to), sino como desarrollo de un proyecto. Ahí está su ardid. Quien fracasa es, además, culpable y lleva consigo esta culpa dondequiera que vaya. No hay nadie a quien pueda hacer responsable de su fracaso. Tampoco hay posibilidad alguna de excusa y expiación”.

Las dos Coreas

Parte I: Corea del sur y su tecnocapitalismo confuciano: de Parasite a Byung Chul Han Por Julián Varsavsky

Jueves 16 de septiembre a las 19 hs.





Parte II. Corea del Norte y Myanmar: un viaje a la sociedad disciplinaria por Daniel Wizenberg.

Jueves 23 de septiembre a las 19 hs.

Estos eventos requieren inscripción previa

(No es necesario asistir a ambos)

Exclusivo para [email protected]

Sobre Julián Varsavsky (1971) (Buenos Aires) Licenciado en Ciencias de la Comunicación (U.B.A). Ha publicado medio millar de crónicas en Página/12, National Geographic, Anfibia, Altair, Brando, Reforma, Soho y Lonely Planet. Es autor del libro Japón desde una cápsula (Adriana Hidalgo Editora) y coautor con Daniel Wizenberg de Corea, dos caras extremas de una misma nación (Continente). Se especializa en estudios culturales del este de Asia. Dicta el taller Viajar para contarla desde 2015.

Más información sobre el autor: www.viajarparacontarla.com

Sobre Daniel Wizenberg (Buenos Aires, 1989).Editor de Revista Late. Es periodista y politólogo (Universidad de Buenos Aires). Autor de Los que esperan: crónicas de refugiados y migrantes (Editorial Octubre, 2017) y coautor de Dos caras de una misma Corea (Clave Intelectual, 2016). Fue becario del International Center For Journalism. Ha colaborado con medios como Página/12, Revista Anfibia y OnCuba News. Trabajó como consultor para organizaciones de Derechos Humanos como Survival International e IWPR (Institute for War and Peace Reporting).



