México, dirigido por Gerardo Martino y único con puntaje ideal, buscará afirmarse desde las 21.05 (hora argentina) en la punta del octogonal final de las Eliminatorias de la Concacaf (América del Norte y Central) para el Mundial de Qatar 2022, cuando visite a su escolta, Panamá, en el choque saliente de la tercera fecha.

En el banco de los aztecas no estará el Tata Martino, quien se recupera de una operación por un desprendimiento de retina, y lo reemplazará su ayudante de campo y ex compañero en Newell's Old Boys, Jorge Theiler.

Los otros cotejos de la jornada de miércoles serán: Canadá-El Salvador (20.30), Costa Rica-Jamaica (22) y Honduras-Estados Unidos (23.05).

Los tres primeros seleccionados clasificarán a Qatar 2022 y el cuarto jugará un repechaje con un rival de una confederación a confirmar.

Las posiciones hasta el momento son: México 6; Panamá 4; Canadá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador 2; Costa Rica 1; Jamaica 0.