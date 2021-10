Además del proyecto de Ley de Etiquetado Frontal, la decisión de Juntos por el Cambio (JxC) de no dar quórum en la sesión de Diputados afectó a una ley que buscaba garantizar derechos a las personas en situación de calle. Se trata de una iniciativa impulsada por organizaciones sociales y el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, que estaba incluida en el temario y que busca, entre otros puntos, crear una "Red Nacional de Centros de Integración Social" abiertos las 24 horas, sistemas de atención móvil y telefónica gratuitos y permanentes, y fijar la realización de un censo de personas en situación de calle de carácter anual.

"No hay dudas de que los paladines de la República se oponen a crear derechos que conviertan nuestra Patria en un lugar más justo. En una Argentina profundamente desigual, no legislar en pos de brindar las herramientas para abordar esta problemática es miserable", señaló Fagioli al conocerse la noticia de que JxC no daría quórum.

El proyecto recogido por el diputado es el resultado de una iniciativa de las organizaciones Nuestramérica, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Proyecto 7 y Frente Popular Darío Santillán. "Su aprobación colocaría a nuestro país como el primero de América Latina en tener una ley Integral que posibilite mejoras reales a las condiciones de vida de las personas que viven en situación de calle", indicó Fagioli.

El diputado agregó que "no podemos permitir más que haya personas viviendo y muriendo en la calle, ni tampoco que esta sea una opción para quienes no pueden afrontar el pago de un alquiler”. La iniciativa también contempla "la participación de las personas en situación de calle en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas".