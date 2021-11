"Eliminalos". Con ese agresivo mensaje, la concejala salteña de Juntos por el Cambio, Griselda Galleguillos, lanzó un agresivo spot de cara a las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre, en apoyo a la lista que encabezan Carlos Zapata e Inés Liendo para diputados.

La concejala aparece vestida de la icónica muñeca de la serie el Juego del Calamar, el éxito surcoreano de Netflix. Para completar la extraña puesta en escena, Galleguillos contó con la ayuda de un hermano suyo, quien se disfrazó de uno de los guardias de seguridad de la serie con un mono rojo y una ametralladora en una mano. La concejal de Juntos por el Cambio por el departamento de Rosario de Lerma vistió, por su parte, una gorra con la inscripción de uno de sus referentes, el ultraderechista Alfredo Olmedo.

"Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", cantó Galleguillos en el spot, al hacer referencia al primero de los desafíos de El Juego del Calamar, en el que los participantes debían detenerse cuando terminaba de sonar la música, caso contrario, eran eliminados con un disparo mortal.



Denuncia por abuso sexual

En junio del 2020, Carlos Galleguillos, hermano de Griselda y también concejal de Rosario de Lerma, fue denunciado por delitos sexuales y amenazas en perjuicio de una adolescente. La chica ahora tiene 17 años y a raíz de esa relación tuvo un bebé. Además, la adolescente junto a su madre tuvieron que iniciar un juicio civil contra el concejal por filiación y alimentos, ya que tampoco asumió responsabilidades económicas.

En aquel entonces, Griselda Galleguillos -quien cumplía el cargo de presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma- criticó a la madre y a la adolescente que denunciaron a su hermano. "El concejal y su hermana, Griselda Galleguillos salieron a hablar barbaridades en los medios. Ella decía que mi hija vivía de fiesta. No es cierto. Este tipo aprovechaba cuando yo llevaba a mi hija de 10 años con discapacidad a sus sesiones para ir a buscar a mi otra hija al colegio", manifestó la madre de la víctima.