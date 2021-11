El exministro de Defensa Oscar Aguad se presentará esta mañana ante el juez Martín Bava, que investiga el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Tanto Aguad como el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis fueron propuestos como testigos por el expresidente Mauricio Macri durante su indagatoria de la semana pasada. Bava debe resolver si procesa a Macri mientras espera a una audiencia clave en la Cámara Federal de Mar del Plata, prevista para el viernes, en la que se decidirá si sigue al frente de uno de los expedientes más sensibles en el mundo político.

Aguad intentó sin éxito ahorrarse el viaje a Dolores para declarar ante el juez Bava. El exministro explicó que no había vuelos a Buenos Aires desde Córdoba hasta fin de año, pero el magistrado no hizo lugar a su petición de declarar por Zoom. La negativa se basó justamente en que en la causa hay información sensible sobre inteligencia. El juez ya había sostenido lo mismo cuando Macri intentó ser indagado desde su casa después de decir que no podía declarar porque no le habían levantado el secreto.

Si bien no queda claro por qué Macri quiere que declare Aguad, Bava ya había mencionado al exministro de Defensa cuando dictó los nueve primeros procesamientos en la causa. El juez había resaltado que Aguad presentó una denuncia por posibles escuchas ilegales a los familiares de los submarinistas después de que ellos lo manifestaron ante la Bicameral que investigó lo sucedido con el San Juan y de que la abogada Valeria Carreras lo denunciara en los tribunales de Comodoro Py.

“Al menos para abril de 2018, las más altas autoridades del gobierno de la Nación involucradas en el tema, como el Ministro de Defensa de la Nación, se encontraban en pleno conocimiento de un posible espionaje a los familiares”, señaló Bava en su resolución. Para el juez que subroga en Dolores, la denuncia que presentó Aguad --que después terminó cerrada--, fue un “reconocimiento prácticamente oficial” de que los parientes de los tripulantes podían estar siendo espiados. Por eso, Bava entiende que si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no cesó con la realización de tareas ilegales sobre ellos fue porque lo hacía con el beneplácito de las máximas autoridades, léase Macri.

En el caso de De Andreis, Macri pretende que explique cómo funcionaba la Casa Militar, el organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia y está a cargo de la seguridad del primer mandatario. La hipótesis de Macri es que, si la AFI desde su delegación Mar del Plata realizó tareas sobre los familiares, fue porque estaba trabajando en la “avanzada presidencial” que se hace cuando un presidente visita un determinado lugar para evaluar los potenciales riesgos. Lo que no queda claro es por qué los familiares serían un riesgo para el presidente y por qué esos informes se mantuvieron en el tiempo, aún cuando Macri no estaba por visitar la ciudad balnearia.

En la misma línea, Bava citó para el jueves al exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre y al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati. Para más adelante quedarán las declaraciones de Alejandro Guglielmi, que secundó a Yofre en la Casa Militar durante el macrismo, de la interventora de la AFI Cristina Caamaño y del diputado macrista Cristian Ritondo. Todos ellos ya fueron relevados del deber de guardar secreto por el presidente Alberto Fernández.

Mientras avanza con las declaraciones, Bava debe resolver la situación procesal de Macri y de los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. Es probable que el juez espere a que la Cámara Federal de Mar del Plata revise la segunda recusación que presentó Macri contra él.

El tribunal de apelaciones marplatense realizará una audiencia el viernes al mediodía, como pidió el abogado de Macri, Pablo Lanusse, para definir si Bava continúa en la causa. El eje de la segunda recusación fue lo que sucedió en la audiencia del 28 de octubre, cuando Macri dijo que no podía declarar porque no le habían levantado el secreto. Para eso la Cámara pidió la grabación de la audiencia y, según supo este diario, ya se reunieron los tres jueces que resolverán --Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín-- para verla.

La Cámara podría resolver el mismo viernes por la tarde o esperar a los días después de las elecciones. Macri prácticamente no habló ante Bava, solo lo chicaneó con que no quería demorarlo para que llegara a tiempo a procesarlo antes de los comicios del domingo.