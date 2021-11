El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Ricardo Villada, amplió este lunes la idea de convertir a la alianza de gobierno en un movimiento provincial, capaz de influir en la agenda nacional que prioriza al centro más rico del país.

Villada dijo en una entrevista en FM Aries que se trata de un proceso que viene desde 2015 cuando un grupo de partidos se reunió dejando de lado muchas de diferencias, de allí salió intendente Gustavo Sáenz y esa alianza se repitió en 2017, 2019 y ahora, en 2021.

Consideró que “ese proceso se tiene que consolidar, porque a los que lo hicieron en el pasado, les fue mejor que a nosotros”.

Ejemplificó con el modelo del Movimiento Popular Neuquino y con uno similar en Santiago del Estero: “en el Congreso de la Nación los legisladores de esas provincias pelean juntos, no quedan entrampados en lo que ocurre siempre con nuestros legisladores, que llegan a Buenos Aires, les ponen una banderita en el bolsillo y empiezan a bailar la zamba que tocan los porteños”.

Advirtió que no se trata de un modo peyorativo, ni se refería solo a Buenos Aires. “Se trata del país rico que tiene otra agenda y nosotros necesitamos que entiendan que deben prestar atención a nuestra agenda”.

Describió en ese punto las recientes discusiones en torno a la inversión para la ruta nacional 34, en el tramo Rosario de la Frontera - Metán, y dijo que “el monto es un chiste al lado de las inversiones viales en el centro el país, donde se hacen cientos y cientos de kilómetros de autopistas iluminadas, con puentes, que nosotros no tenemos”.

Enfatizó que “nuestra convicción es dar origen a un movimiento político provincial que se siente con su agenda y que no vengan de un lado u otro a plantear que somos de A o de B; somos salteños, tenemos esta agenda y queremos discutir estos temas y cómo se va a prestar atención a nuestra agenda”.

“En esta Salta hay gente que no tiene agua segura, hay gente que se muere de hambre, debe entenderse esa urgencia”, señaló el ministro.

Advirtió luego que “nadie pide que desaparezcan los partidos políticos; la ley de partidos políticos prevé la conformación de la confederación de partidos políticos.

“No estamos inventando la pólvora, estamos diciendo que vamos a unirnos en una sola agenda, que es la de Salta para ir pelear por eso, para no terminar divididos cuando se discuten los grandes temas, como el presupuesto. De eso hablamos cuando hablamos de un movimiento, la visión movimientista excede a los partidos políticos y nosotros creemos que tenemos que ir detrás de esto todos juntos, y no solo los dirigentes políticos”.

Elogió a los jujeños, que “tienen más capacidad que nosotros de trabajar juntos y les va bien”.

Manteros, desarrollo y tecnología

El ministro político del gobierno provincial, que fue presidente del Concejo Deliberante y secretario de Gobierno municipal, abordó el tema de los manteros, vendedores informales que fueron desalojadas por la Municipalidad de las peatonales céntricas, muchos de ellos reubicados, aunque hay todavía cierto grado de tensión.

“La situación de los manteros no es privativa de Salta, cualquier persona que haya tenido la oportunidad de viajar por el mundo advierte que esto es una conflictividad importante que se da en muchísimas, diría en todas, las ciudades grandes en el mundo y tiene que ver con los procesos migratorios, con situaciones complejas, con refugiados y otros con realidades socio económicas”.

Dijo que “obviamente (a los manteros) hay que darles respuestas, organizarlos, bajar la conflictividad social, pero el que piense que con eso se va a solucionar nuestra economía y que nuestros jóvenes y mayores también van a tener trabajo por eso, lamentablemente está equivocado”.

Agregó que “la solución de Salta no está en su mercado interno, sencillamente porque tenemos muchísimos más recursos que los que podemos consumir”.

Afirmó que “en un territorio como el nuestro, la población que tenemos no nos da para generar una economía que se autosustente, necesitamos inversiones, dinero que está en otro lado y se interese en venir a la provincia”.

Villada señaló que se está trabajando para impulsar el campo de la economía del conocimiento que busca impulsar el desarrollo de empresas de base tecnológica.

En ese punto advirtió que los esquemas de formación actuales, la escuela primaria, secundaria, el terciario o la universidad , prepara a la gente de manera muy importante, pero no para esos desafíos”.

“Hoy nuestro sistema educativo no llega a la velocidad que tiene que llegar para afrontar los desafíos que proponen las nuevas inversiones en tecnología”

Según Villada, el gobierno planteó a las dos universidades locales la necesidad de generar un instituto para la formación en habilidades que hoy por hoy no tienen las personas y no tienen que ver con la obtención de un título, sino con formación rápida para manejo de tecnología, software o aplicaciones específicas.

Tenemos que hacer lo que hace el mundo, copiar buenos modelos y generar condiciones impositivas, de infraestructura, regulatorias, para dar respuesta a esta oportunidad.