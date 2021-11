Los fiscales de la causa por el homicidio agravado de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad, pidieron la detención de otros seis efectivos de la misma fuerza a los que acusan de "encubrimiento agravado", entre otros delitos. Página/12 había adelantado que la justicia tenía a más policías en la mira, más allá de los tres que se encuentran detenidos.

El pedido fue formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella y su colega Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante el juez de la causa, Martín Del Viso, quien ahora deberá resolver si hace lugar a ese planteo. Los fiscales consideraron a los policías sospechosos de los delitos de "encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas".

Se trata de seis policías que prestan servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4 y en la Comisaría Vecinal 4D, ante la sospecha de que fueron quienes plantaron un arma de fuego de plástico y elaboraron el sumario policial con la información falsa aportada por los efectivos que, luego, fueron detenidos por el crimen.

Es que en el asiento trasero del auto Volskwagen Suran azul en el que circulaba Lucas González con sus amigos fue secuestrada una réplica de arma con la inscripción “The Punisher” que se determinó que fue plantada por los policías para simular que se había tratado de un enfrentamiento. De esta manera, los fiscales Gómez Barbella y Heim hicieron lugar al pedido que le habían formulado días atrás los padres de Lucas y de los otros adolescentes, para que también sean detenidos los encubridores del crimen.

Por el caso, ya se encuentran detenidos el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos pertenecientes a la División Sumarios y Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Estos tres policías permanecen alojados en la cárcel de Marcos Paz, acusados de los delitos de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad".

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 del miércoles 17 pasado cuando Lucas y sus tres amigos salieron del club Barracas Central --donde el primero jugaba y los restantes habían ido a probarse-- y fueron interceptados por los policías sin identificar, de quienes intentaron huir al pensar que iban a robarles. De acuerdo a la investigación policial, los efectivos dispararon y balearon a Lucas, tras lo cual detuvieron a sus amigos y quisieron simular que se trataba de delincuentes a los que interceptaron cuando querían robar un kiosco.

Según la autopsia, Lucas murió a raíz de un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó una "hemorragia meningoencefálica" y, además, presentaba un surco en el pómulo derecho de una segunda bala. El fallecimiento del joven se produjo el jueves 18 en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, adonde fue trasladado en grave estado procedente del Hospital Penna.

Los tres policías se defendieron ante el magistrado señalando que dispararon al confundir a los chicos con delincuentes cuando en el lugar estaban realizando tareas antinarcóticos y que se dieron a conocer como policías antes de abrir fuego al ver que el vehículos de los jóvenes arrancaba sin acatar la voz de alto. En cambio, los adolescentes declararon que en ningún momento se identificaron como policías y que retomaron la marcha repentinamente porque los creyeron delincuentes, al estar armados y vestidos de civil en un vehículo sin identificación.

Un paseador de perros que declaró como testigo presencial del hecho dijo que también creyó que los policías de civil eran ladrones, ya que nunca se identificaron previo a los disparos contra el vehículo de los jóvenes. Ahora, el juez Del Viso debe definir en los próximos diez días la situación procesal de los tres policías detenidos.

En tanto, el abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón, dio detalles importantes sobre cómo sigue la causa y aseguró que habrá más detenciones por el crimen. "La pericia por los que dispararon es irrelevante porque hubo más de 12 tiros", señaló el abogado.

"Hay cuatro querellas y dos fiscales, es decir me parece que es un tema ya esclarecido y lo que queremos que todo el proceso sea lo más rápido posible. No hay que perder el tiempo en cosas innecesarias", solicitó Dalbón. A su vez, el abogado dijo que habrá más detenciones por encubrimiento: "No nos vamos a quedar con las tres personas del operativo".