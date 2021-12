La llegada de turistas no residentes por via aérea totalizó en octubre 13,4 mil, cifra que cuadriplicó el dato de septiembre del año pasado, con tan solo 3,5 mil viajantes, según informó el Indec. Esto representó un incremento interanual de 281,4 por ciento. En los diez meses transcurridos del año, se alcanzaron 91,6 mil llegadas de turistas no residentes y se registró una disminución de 86,4 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 98,8 por ciento de los arribos, con una baja interanual de 85 por ciento.

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, 37,5 por ciento; seguidos por el bloque Estados Unidos y Canadá, 18 por ciento.

Con respecto a las salidas al exterior en octubre alcanzaron un total de 69,5 mil turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 359,8 por ciento. En estos diez meses, las salidas totalizaron 449,4 mil turistas residentes y acumularon una caída interanual de 45,5 por ciento.

De esta forma, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 56,1 mil para toda la vía aérea internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-octubre fue negativo en 357,8 mil.

Los turistas residentes partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery, principalmente, con destino a Estados Unidos y Canadá, 48,6 por ciento; y Europa, 27,2 por ciento.