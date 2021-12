Desde Río de Janeiro

"Vacuna" fue votada como la palabra más importante de 2021. Con razón. Porque hay un fuerte negacionismo en el mundo que busca oponerse a la ciencia, las vacunas, el conocimiento.

Un movimiento que tiene su sede más fuerte en Estados Unidos, Francia y otros países europeos donde, increíblemente, a pesar de su nivel cultural, importantes sectores de la población -aunque minoritarios- se oponen a la vacunación, con diferentes tipos de argumentos.



El primero de ellos sería el derecho individual de cada uno a decidir si vacunarse o no. Al referirse al liberalismo predominante en el campo de las ideas en el mundo actual, apela a una decisión individual. El derecho de todas las personas a decidir si se vacunan o no. El derecho a recibir o no la vacuna.

Desconocer o negar la idea científicamente establecida de que el contagio es el procedimiento de transmisión más normal y que, por tanto, vacunarse no es solo defenderse de la enfermedad, sino proteger a los demás. Idea elemental desde el punto de vista de la ciencia, pero que es desconocida para los negacionistas.

En Brasil, el argumento más común de los miembros del gobierno es la naturaleza no obligatoria de la vacunación. Parece razonable. No reconocen el derecho a ser vacunados, ni siquiera el de los niños -presente en el Estatuto del Niño-, anulando el derecho a la libertad individual de no ser vacunados. Caminar por la calle sin estar vacunados, entrar en lugares cerrados sin haber sido vacunados, les parece razonable.

Es un principio fundamental del liberalismo. Sobre esta base predican el fin de la votación obligatoria. Un derecho, el de elegir gobernantes, no puede convertirse en un deber. Un argumento que parece convincente del mercado. Encubren este razonamiento con la disculpa de la sociedad civil, el conjunto de todos los individuos de la sociedad, que sería la fuente de la democracia, cuando esta sociedad predomina sobre el Estado y no al revés.

Este es uno de los fundamentos de la hegemonía del liberalismo en el mundo contemporáneo. La lucha de la democracia contra el totalitarismo, un principio de la política internacional de Estados Unidos, promueve así el derecho individual sobre el derecho colectivo. Ley de la sociedad sobre el estado. Un Estado débil es capturado más fácilmente por el mercado, por los intereses privados de las grandes empresas.

A través de los hechos, este principio individual e individualista, repetidamente predicado por Jair Bolsonaro, de no vacunarse, fue rotundamente derrotado. Debido a la tradición acumulada en las décadas anteriores, que construyó un formidable sistema de vacunación, centrado en el Sistema Unico de Salud (SUS), en todo el país, los brasileños se dieron cuenta de la necesidad de la vacunación.

Y negaron y derrotaron al gobierno, yendo masivamente a vacunarse. Impusieron a los gobiernos de provincias y municipales promover la vacunación, obtener vacunas. Y el SUS jugó el papel fundamental de asegurar que todos estuvieran vacunados.

No solo hay que que celebrar este hecho, sino propagar lo que hay detrás: la victoria de la ciencia y los derechos colectivos, cuando chocan con los individuales.

Vacunando masivamente, buscando masivamente vacunas, encontrando en el SUS el instrumento fundamental para vacunar el pueblo brasileño ha derrotado el negacionismo de Bolsonaro.

