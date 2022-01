El juez federal Ernesto Kreplak recibió el primer pedido para que se extienda a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal la imputación en la causa sobre la "Gestapo" antisindical y la mesa judicial bonaerense. Lo hizo, como querellante, el dirigente de la Uocra Juan "Pablo" Pata Medina, sobre quien hablaban --para generar una acusación en su contra-- los exfuncionarios, empresarios y espías en la reunión de junio de 2017 en el Banco Provincia, cuya filmación fue hallada en la AFI y que es eje de la investigación. El sindicalista señala a la actual diputada de Juntos por el Cambio como "una de las máximas responsables de los hechos que se investigan". Mientras tanto, la subcomisión que se conformó en la Comisión Bicameral de Inteligencia por este tema, comenzará el martes a recibir testimonio a los empresarios de la construcción que aparecieron en el video. Para el jueves convocó al subcomisario Hernán Casassa, a quien se atribuyen los audios que presentó ante el juzgado el exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, donde se describe la trama de armado de causa. Y para el martes 18 está citado el procurador Julio Conte Grand.



En el plano judicial, los agentes de la AFI imputados en la causa doblan la apuesta para sacarle el expediente a Kreplak y mandarlo a los tribunales favoritos del macrismo, en Comodoro Py. Al planteo anunciado por Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo, se sumó ahora el exjefe de gabinete de la AFI Darío Biorci. Buscan también embarrar la cancha y dilatar con presentaciones. Lo cierto es que hasta el momento todo lo que investiga el juez platense está vinculado a hechos --como las causas judiciales que tramitaron contra Medina-- en esa jurisdicción.

Pedido contra Vidal

La presentación de Medina para que sea imputada Vidal se basa en el relato que la exgobernadora ofreció a La Nación+ tras diez días de silencio, donde atinó a justificar que el encuentro en el Bapro fue "una reunión de trabajo", y desarrolló la peculiar teoría de que quienes deberían explicar cómo llegaron allí son los hombres de la AFI quienes, sin embargo, tuvieron un papel protagónico --en especial Biorci y De Stéfano-- en la explicación a los empresarios sobre cómo debían hacer para involucrar a los sindicalistas en conductas delictivas. Hablaban, además, en perfecta sintonía con el entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas, quien manifestó su deseo de tener una "Gestapo" para "terminar con los gremios". Vidal incluso se lanzó a opinar de la causa al decir que el video es "ilegal" y "no constituye prueba".

Más allá de que derive en lo inmediato o no en una imputación, el escrito que presentó el sindicalista a través de su abogado, César Albarracín, es gráfico en detallar una serie de "falsedades" del discurso de Vidal. La primera que señala es que "mintió cuando dijo que la presencia de (Adrián) Grassi (exsubsecretario de Justicia) en la reunión obedecía a su competencia en materia de víctimas" ya que esa función estaba a cargo de Ignacio Hagelstrom. "Mintió --agrega-- cuando dijo que el Ministerio de Justicia acompañó a los empresarios a formular denuncias" ya que las dos primeras, que llevaron a Medina a la cárcel, fueron denuncias anónimas. Es inverosímil, señala también, que diga que "no se trató más que de una reunión de trabajo y que no sabía de su existencia", aunque fue en oficinas que ella misma "ocupaba asiduamente" y que estuvieron presentes "dos ministros (Villegas y el exministro de infraestructura, Roberto Gigante) y un viceministro (Grassi), más un senador provincial (Juan Pablo Allan) y el intendente de La Plata (Julio Garro)".

El escrito llama la atención sobre "las decenas de oportunidades en las que (Vidal) se refirió a Medina durante su gestión, antes y después de la detención". Advierte, además, que no debería pasar inadvertido que la diputada dijo que tuvo que "reconstruir todo lo que había pasado", porque eso implicaría que "se reunió o habló con los imputados para acordar la versión", además de señalar supuestos defectos procesales en sintonía con los hombres de la AFI involucrados.

Citas en la Bicameral

La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia que se ocupa de este tema tendrá fuerte actividad en enero. La integran los diputados del FdT Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y por JxC, Miguel Angel Bazze. Para este martes ya convocó a los empresarios identificados en el video: Marcelo Jaworski, de Copetro; Fabián Cusini, de Agrineco, Fernando Sacrachi, de ACIP; y Guillermo Moretto, del Colegio de Arquitectos de La Plata. Para el mismo día fue citado el representante legal de la empresa Axis, cuyo sello de agua aparece en la filmación entregada por la AFI a la Justicia, pero no está claro cuál era su vínculo con la ex SIDE.

Para el jueves está citado el subcomisario de la Policía bonaerense Casassa, a quien se atribuyen dos audios que fueron presentados en la causa a cargo de Kreplak por Pérez, exfuncionario de Daniel Scioli. Casassa estuvo a cargo de allanamientos en propiedades de ambos y de otras decenas de exfuncionarios. En la grabación se escucha una pormenorizada explicación de la mesa judicial bonaerense, con eje en Asuntos Internos de la policía, que funcionaba como lugar de acumulación de información, y menciones específicas a Vidal, a su exjefe de Gabinete Federico Salvai, al exministro Cristian Ritondo y a Conte Grand. Este último, actual procurador, es mencionado sin su nombre en la mesa de la "Gestapo" como uno de los garantes para el armado de acusaciones truchas. El FdT bonaerense impulsa su juicio político.