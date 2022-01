"Si la Justicia profundiza, se llega al responsable de todas esas maniobras", dijo el suspendido juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, una de las víctimas de la mesa judicial bonaerense que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia y Mauricio Macri en la Nación.

Carzoglio fue sometido a un jury en 2019, tras rechazar ordenar el arresto a Pablo Moyano tal como pretendía el Poder Ejecutivo de entonces. Para el magistrado, existe una relación entre lo que él vivió durante la gestión Cambiemos y la "Gestapo" antisindical revelada ahora gracias a un video hallado en la AFI. "Lo mío se desarrolló de una manera distinta, pero siempre el origen son las estrictas instrucciones del entonces presidente de la República", expresó en declaraciones a la AM 750.

Sobre los aprietes que sufrió en 2018 para que detuviera a Moyano, Carzoglio contó: "En su momento fue una sola visita que tuve con los agentes de inteligencia. Fue un contacto primero verbal con un auxiliar mío. Tuve esa visita y dos llamados más".

Pero el apriete no terminó en esos encuentros: "Después tuve otras visitas que no son oficiales pero que se traducen a través de la desaparición de celulares, de amenazas de muerte. No lo olvido".

El magistrado suspendido dijo que toda esta experiencia le sirvió para repensar su tarea: "Todo lo que me pasó me marca el camino que tengo que seguir cuando vuelva a la Justicia. Que es justamente fortalecerla con mis decisiones y hacer que sean respetadas".

"Mi decisión respecto a Pablo Moyano no fue respetada. El gobierno mismo hubiera salido fortalecido", dijo. Luego, comentó que tiene "profunda confianza en los que están investigando lo que está pasando".

"Si la justicia profundiza se llega a los responsables. Se tiene que poner a trabajar y cortar lazos con toda política. Se tiene que dar cuenta que de su decisión depende el futuro de la república", sentenció.

"Aquellos que administramos justicia tenemos que romper con esos lazos que tenemos con la política. Ser juez, ser magistrado, es una bendición. Y tenemos que ser consientes de que el Poder Judicial es la columna vertebral de una República. De nosotros depende el futuro del país", dijo Carzoglio.

"Hay que ponerle fin a este proceso de decadencia con acciones", afirmó el juez y explicó que para "fortalecer" a la Justicia, "los Consejos de la Magistratura tienen que funcionar sin ningún tipo de intromisión partidaria".

"La Justicia se puede autodepurar con la colaboración de la política, pero no para meterse en sus decisiones sino para apoyar", subrayó, tras explicar que "todo forma parte de un proceso de decadencia que arranca en nuestro país hace exactamente 45 años" cuando "a partir del 24 de marzo de 1976 este país empezó a caer en un declive, una crisis que hoy todavía arrastramos y que produce todas estas cosas que se están conociendo hoy en día".