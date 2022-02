Una pareja fue arrestada este martes en Nueva York, acusada de asociación ilícita para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en un hackeo de una casa de cambios virtual ocurrido en 2016. Así lo informó el Departamento de Justicia.

En lo que significó el mayor decomiso financiero realizado por el Departamento de Justicia, se incautaron unos 3600 millones de dólares en criptomonedas. Ese dinero virtual está relacionado con el hackeo sufrido por Bitfinex, una casa de cambios on line, cuyo sistema fue violado hace casi seis años.

Las criptomonedas robadas entonces valían 71 millones de dólares. Su precio ha escalado hasta los 3500 millones.

Los detenidos son Ilya Lichtenstein, de 34 años (autodefinido en las redes sociales como “empresario tecnológico, codificador e inversor"), y su esposa Heather Morgan, de 31. Ambos fueron arrestados en Manhattan para responder a cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos.

Los fiscales argumentaron que Lichtensteiny Morgan usaron técnicas complejas para recibir la criptomoneda robada en una cartera digital controlada por ellos. Luego, ocultaron las transacciones y el movimiento de dinero.

La pareja cobró millones de dólares de las transacciones en cajeros electrónicos de criptomoneda para comprar oro y tókenes no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés). También compraron tarjetas de regalo de Walmart para sus gastos personales. Lichtenstein y Morgan no han sido acusados, de momento, por el hackeo a Bitfinex, que derivó en más de 2 mil operaciones no autorizadas.

Según las autoridades, las operaciones en monedas virtuales han derivado en lavado de de dinero. Lisa Monaco, subsecretaria de Justicia, valoró que los arrestos y la mayor incautación financiera de la historia "demuestran que la criptomoneda no es un refugio para criminales”.

A su vez, Monaco recalcó que "los acusados lavaron fondos robados mediante un laberinto de transacciones con criptomoneda", en lo que fue “un esfuerzo vano por mantener el anonimato digital". También manifestó que "gracias al trabajo meticuloso de la policía, se demostró una vez más que puede seguir el rastro de los fondos, cualquiera que sea la forma que tome”.