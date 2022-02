Corrientes en estos momentos es la provincia más afectada por los incendios. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, y el ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, anunciaron hoy la conformación de un Comando Unificado para combatir los incendios en la provincia generados por la sequía que afecta hace dos años al país y el aporte nacional de 200 millones de pesos para cubrir el costo operativo.

Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, viajó hoy a Corrientes para dar inicio al trabajo del comando unificado, con el fin de combatir los focos ígneos y asistir a las personas damnificadas. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, también dispuso el envío de un medio aéreo más y ofreció ayuda para la conformación de una brigada local de combatientes forestales.

El Comité de Crisis Ígnea es un "espacio en el que se aborda la problemática de los incendios forestales mediante una coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales y locales, distintas áreas ministeriales de la provincia y bomberos voluntarios de cada localidad donde se presenten focos activos", concluyeron desde la cartera de Ambiente.

Los incendios ya arrasaron con 335 mil hectáreas en Corrientes, por lo cual las tensiones crecen entre los funcionarios del oficialismo y la oposición. Juan Cabandie, tuvo fuertes declaraciones contra los mandatarios de esta provincia, especialmente para su gobernador Gustavo Valdés.

Cabandié se quejó porque el 30 de enero pasado le pidió a su viceministro que llame a Corrientes "y ofrezca ayuda y le dijeron que no necesitaban brigadistas, y luego sale el gobernador a decir que nadie le ofreció ayuda. El tiene todo el derecho de hacer política, pero no se jode con lo ambiental". Luego Cabandie añadio que "hay veces que las provincias no solicitan recursos y somos nosotros los que nos comunicamos. Le estamos ofreciendo recursos a Corrientes desde el 23 de enero y ellos recién nos los solicitaron el 5 de febrero".



"La provincia de Corrientes no tiene ni un brigadista, que tome el ejemplo de Gerardo Morales en Jujuy, que tiene un gran equipo forestal con recursos, ropa, medios, que son excelentes. Los radicales podrían copiar los buenos ejemplos, debería hacerlo el gobernador de Corrientes, los únicos que hoy estamos combatiendo el fuego somos los de Nación y el hombre dice que la Nación no lo ayuda", enfatizó.



"Ayer estuvimos con el ministro de Producción de la provincia, y tenemos al viceministro del Ministerio de Ambiente en la zona, junto al director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), para ayudar a la provincia, como hacemos con todas", aseguró.



Lo cierto es que tanto Nación como provincia, según Federovisky, están trabajando en conjunto “ante una situación ambiental muy adversa”. Tras referirse a las consecuencias del cambio climático, señaló que “esta situación, nos obliga a redoblar esfuerzos y tener una coordinación muy particular, enérgica y precisa”.



En este marco, Federovisky anunció la creación de una base en Apóstoles (Misiones), para equipar y capacitar brigadistas a través del Plan Nacional del Manejo del Fuego en esta zona del país.

Por su parte, Anselmo calificó como “crítica” la situación generada por los incendios rurales, aunque señaló que “hay menos focos ahora, concentrados en la región norte, zona de esteros, bañados y forestación”. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, ya que, no hay pronósticos de lluvia en los próximos días.

Detalló que son 10 los aviones hidrantes que están trabajando: cuatro aportados por Nación, cuatro contratados por la provincia y dos privados.

“Estamos trabajando con los recursos necesarios”, aseguró el titular de la cartera productiva provincial y mencionó el aporte nacional de 200 millones de pesos provenientes del Ministerio del Interior “para cubrir el costo operativo” en el combate del fuego.

Además hizo alusión a los 200 millones dispuestos por el Ministerio de Agricultura de la Nación, anunciados en Corrientes por su titular, Julián Domínguez, “un fondo rotatorio para asistir a los productores afectados”.

El fuego que en las últimas horas avanzaba en las localidades de Villa Olveira, Santa Rosa, San Luis del Palmar, Concepción y Empedrado "fue controlado y en este momento sólo hay focos activos en la zona de El Tacuaral (Santa Rosa) y en Villa Olvari, que es el más bravo", dijo a Télam el jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni.

Respecto de la clasificación de las zonas afectadas, el INTA informó que 193.459 hectáreas corresponden a pastizales y malezales; 77.177 a esteros y bañados y 16.277 hectáreas a bosques nativos.

"Necesitamos que, dadas las condiciones ambientales que se presentan de aquí de cara al futuro, haya en cada provincia un equipo especializado en el combate de focos ígneos de acuerdo a las características que presenta cada región del país", expresó Federovisky.

Mientras tanto el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, arribó hoy a la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, para recorrer las áreas afectadas por los incendios. El funcionario llegó acompañado por la secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, Inés Barboza, y la secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa.

Mantuvieron in situ reuniones operativas para supervisar acciones, reforzar los recursos y elaborar nuevas estrategias para el combate de los incendios forestales en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, en una jornada que presentó condiciones climáticas adversas.