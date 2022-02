La búsqueda de Betiana Rossi, quien se encuentra desaparecida desde el 7 de febrero cuando salió de su casa del barrio porteño de Villa Real, se intensificó en las últimas horas con nuevos operativos de rastrillaje.

Según informaron fuentes del caso, los rastrillajes comenzaron este lunes en la localidad de Sáenz Peña del partido Tres de Febrero --donde fue captada por una cámara de seguridad luego de dejar su casa en Villa Real-- y se ampliaron este martes, con operativos en varios domicilios de la Ciudad de Buenos Aires que incluyeron la participación de perros rastreadores y drones.

En la mañana de este martes, los perros utilizados por la división Canes de las policías de la Ciudad y Federal marcaron un domicilio de Sáenz Peña, que luego fue revisado sin que se hallaran rastros de la mujer. Tampoco se obtuvieron resultados en un recorrido realizado por la casa de Betiana y de su pareja, confirmaron las fuentes.

Los efectivos de la División Búsqueda de Personas, en tanto, realizaron entrevistas a familiares y amigues de Betiana para recabar datos que ayuden a determinar su paradero.

Todos los procedimientos se hicieron en presencia de Luis Enterrio, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°23, y con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Desaparición

Betiana fue vista por última vez el pasado 7 de febrero, cuando salió de su casa en Villa Real. Más tarde ese día, una cámara de seguridad la registro ingresando y saliendo de un comercio ubicado en la avenida América al 700, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, entre las 17.19 y las 17.24.

"Después de eso no se sabe nada más", lamentó este lunes Martín Rossi, su hermano. Según detalló el hombre al radicar la denuncia, Betiana "estaba hablando con su novio, se enojó y se fue a caminar. En ese momento, el novio nos avisó y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no sé que pasó, fue una situación de pareja, ella salió a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio".

Betiana Solange Rossi mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño, informaron fuentes policiales. La mujer también puede ser reconocida por un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz.

Según contó su familia, posee cinco tatuajes, uno en el brazo derecho con el dibujo de una mujer y una luna, otro en el antebrazo derecho con la figura de un mandala, otro en el brazo izquierdo con una frase que dice "En algún lugar podrás encontrar felicidad", otro en el costado de la cintura (unos tribales) y el último en la pierna, con la imagen de una pluma que se desdibuja formando aves.

La última vez que fue vista vestía una pantalón corto color negro, musculosa rosa clara, zapatillas rojas, llevaba una riñonera cruzada en el pecho y una cadena de metal plateado con dije en forma de corazón, de acuerdo a la información oficial.



A las personas que cuenten con información sobre la persona buscada, la Policía de la Ciudad les pide que se contacten "de inmediato" con el 911 / 134 (anónima) o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001.