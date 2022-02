Actualmente, se encuentra vigente la Ley Nacional de Sida, que data de 1990 y no se corresponde con la realidad que vivimos las personas con VIH hoy en día. Nuestro Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, escrito entre distintas organizaciones de personas con VIH y Hepatitis Virales, entiende que las ITS no son un problema solamente biomédico, sino también una cuestión de salud pública que requiere de un enfoque social. La mayor parte de los problemas que nos afectan se vinculan más con el estigma y la discriminación, que con los virus en sí.



Qué propone el proyecto para una nueva ley de VIH

Entre las medidas principales que propone, se encuentran la prohibición y sanción de las pruebas diagnósticas de ITS en los exámenes preocupacionales, la protección frente a despidos discriminatorios y la jubilación anticipada para aquellas personas que, transcurridos 20 años de aportes y 10 desde el diagnóstico, sufran de envejecimiento prematuro como efecto secundario a largo plazo del tratamiento. De esta manera, la Ley otorga derechos a personas que, día a día, son violentadas en el ámbito laboral.

Esta misma violencia es la que conduce a que muchas personas con VIH y Hepatitis sean pobres. Por eso, la Ley establece pensiones no contributivas para quienes estén atravesando situaciones de vulnerabilidad social.

Los derechos de las mujeres y hombres trans que viven con VIH

En cuanto a las mujeres y hombres trans, el proyecto establece la entrega de leche de fórmula gratuita durante los primeros 18 meses de vida para todx hijx nacidx de una persona con VIH o Hepatitis, ya que no se le recomienda amamantar. Además, obliga al personal médico a informar sobre las opciones de parto, poniendo especial énfasis en el derecho al parto vaginal, y prohibiendo sugerir cesáreas innecesarias basándose únicamente en el estado serológico de la persona.

Estos derechos son fundamentales, ya que la Ley de Parto Respetado, por ejemplo, no fue construída pensando en las mujeres con VIH, cuyos derechos son atropellados en hospitales y clínicas todos los días. De hecho, en el Índice de Estigma y Discriminación 2.0, un estudio llevado a cabo por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), el INADI, el Ministerio de Salud de la Nación, el PNUD y ONUSIDA, un 13% de las mujeres encuestadas afirmó que se la había aconsejado no gestar en los servicios de salud, siendo seguro hacerlo. En la RAJAP tenemos, además, casos de chicas jóvenes esterilizadas sin consentimiento.

Capacitaciones para médicxs y comunicadorxs

Por otra parte, el proyecto de ley plantea la formación y capacitación obligatoria para todos los equipos que trabajan con ITS, incluyendo poderes del Estado, medios de comunicación y trabajadorxs de la salud y la educación. La información es un derecho y, en épocas de posverdad y malapraxis periodística, el estigma que pesa sobre el estatus serológico se refuerza desde diversas instituciones y espacios con incidencia social: la televisión asocia el VIH a la orientación sexual o utiliza vocabulario discriminatorio para referirse a nosotrxs; la Educación Sexual intenta prevenir, de forma antipedagógica y errónea, desde el miedo, enseñando el terror y no el cuidado y la empatía; muchxs médicxs aún hoy no nos hablan de que si tenemos carga viral indetectable, el VIH no se transmite; o no nos escuchan cuando pedimos un cambio de medicación como consecuencia de los efectos secundarios que sufrimos.

En cuanto a la indetectabilidad, está claro que hoy es un privilegio: no todxs tenemos un acceso fácil a la medicación. Muchas personas deben retirarla en lugares alejados, con una frecuencia irracional para un tratamiento crónico. La precariedad económica y el tabú de tomar antirretrovirales atentan directamente contra nuestra adherencia y nuestra salud física y emocional.

Hoy, las personas con VIH, somos las que nos ocupamos de informar cómo es vivir con el virus, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Somos las que luchamos por nuestros derechos y por los de todxs; porque creemos que la salud no existe si no es colectiva y comunitaria. En este sentido, la ley propone además la creación de una Comisión Nacional formada por un cupo de organizaciones sociales no menor al 50%, y un observatorio para moniterar su aplicación y establecer nuevas políticas públicas efectivas pensadas por y para las personas con VIH.

Ley de VIH: es urgente, es ahora

Hemos escrito una ley autosuficiente, que asegura su aplicabilidad, que nos involucra, que grita en cada uno de sus artículos: nada para nosotres sin nosotres, basta de vulnerar derechos, basta de intentar mantenernos en un sistema biomédico patriarcal que fomenta la violencia difundiendo información falsa, que niega nuestros deseos de maternar o elegir métodos anticonceptivos, que no nos habla de gestionar placer o reducir daños, que promueve el miedo y la falta de autonomía sobre los cuerpos.

Desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs, convocamos a la sociedad toda a movilizarse para exigir que la Cámara de Diputadxs primero y la de Senadorxs después, trate y apruebe nuestra Ley. Es urgente. Es ahora. No hay más tiempo. De lo contrario, perderá estado parlamentario una vez más. En CABA, llamamos a sumarse a los Jueves Rojos: todxs los jueves de febrero en la Plaza del Congreso de la Nación a las 18 hs. En Córdoba, nos reunimos los días miércoles a las 19 hs. en la Plaza de la Intendencia. Estamos fomentando varias actividades en diferentes provincias a lo largo y ancho del país, que pueden ser consultadas en nuestras redes sociales.

Somos una asociación civil sin fines de lucro de jóvenes y adolescentes de entre 14 y 30 años viviendo con VIH. Nos damos contención y acompañamiento. Buscamos mejorar nuestra calidad de vida y la de lxs pares que vendrán. Buscamos, también, que todxs tengamos un mejor y más ameno acceso a la salud integral y a la información científica y de calidad. Por eso, nos organizamos y salimos a las calles. Por eso, te pedimos que nos acompañes: por nuestros derechos, por los tuyos, por los de tu familia y amigxs. Somos tus hermanxs, primxs, sobrinxs, amigxs, novixs, chongxs, vínculos, xadres, abuelxs, vecinxs. Y, si te dió positivo, ya sabés, podés escribirnos. No estás solx.

*Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs