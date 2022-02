El técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, evalúa los retornos de Marcos Rojo y Juan Ramírez para jugar ante Independiente el próximo sábado en Avellaneda, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.



El defensor, uno de los referentes del plantel, estuvo en el banco de los suplentes el domingo pasado en la victoria 2-1 ante Rosario Central.



El entrenador xeneize prefirió preservarlo en lo físico porque venía de jugar el miércoles pasado ante Aldosivi y puso al peruano Carlos Zambrano en su lugar.



"No hay que olvidarse que los zagueros centrales están suspendidos para la Libertadores (el ex Estudiantes por cinco partidos y Carlos Izquierdoz por cuatro); y es bueno darles rodaje a todos los que pueden jugar en esa posición", dijo Battaglia en conferencia de prensa el domingo pasado en la cancha de Vélez.



En cuanto a Ramírez, no pudo jugar la primera fecha contra Colón de Santa Fe por un golpe en el tobillo izquierdo y fue reemplazado por Diego González.



El último domingo, el ex San Lorenzo fue suplente y cuando ingresó en el complemento por Eduardo Salvio fue una de las claves de la victoria junto al juvenil Aaron Molinas, quien lo hizo por el "Pulpo" González.



El plantel practicó desde las 9 en el predio de Ezeiza y este miércoles lo harán en el mismo sitio y horario.



La última incorporación, el paraguayo Oscar Romero, practicó con los que no jugaron ante Rosario Central, aunque existe la posibilidad de que el próximo sábado esté entre los suplentes ante el Rojo y el miércoles 2 de marzo ingrese desde el comienzo en el debut de Boca ante Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina.