Este año se estrena la nueva modalidad de 10 meses de labor parlamentaria que devino de la decisión de los convencionales al reformar la Constitución y adelantar la apertura de sesiones al primero de marzo y no en abril, como fue históricamente en Salta.



En ese marco, el martes, se dará la apertura con el discurso del gobernador, que tras dos años de pandemia como tema central, se espera que defina lo que muchos legisladores reclaman: “su proyecto de gobierno”.

Salta/12 consultó a diputados y senadores de diferentes opciones políticas, sobre qué esperan del discurso del mandatario provincial, cuáles serán sus objetivos en materia legislativa y si, habida cuenta de la abrumadora mayoría oficialista, habrá chances de consensuar proyectos, o será una mera disputa retórica de opositores, y será la voluntad de quienes sostienen la gestión de Gustavo Sáenz.

El presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado Javier Mónico, rescató en primera instancia que se haya decidido, a través de la reforma constitucional, adelantar el inicio de sesiones al primero de marzo, decisión que se verá reflejada a fin de año en la labor parlamentaria.

Con respecto a las palabras que dará el gobernador, indicó que “hay que entender la trascendencia de ese discurso”, ya que allí “debería enmarcar los objetivos que se traza el ejecutivo para el año”, dejando ver “cuáles son las prioridades del gobierno”. Sostuvo que él comparte los dichos del presidente Alberto Fernández “que este tiene que ser el año de la educación”, entre otras cosas por la marcado declive que viene arrastrando y que profundizó la pandemia de coronavirus alejando a los estudiantes de las instituciones.

“Estamos en un mundo en donde su principal activo ya no son los recursos naturales o la industria, sino que está dado por el conocimiento de sus ciudadanos”, desarrolló el representante de Rosario de La Frontera. A su vez, confesó que están muy ansiosos por escuchar qué aspectos destacará el mandatario, al tiempo que consideró como una de sus cuentas pendientes lo que anunció en ese mismo recinto el año pasado “que iba a trabajar y profundizar la paridad de género”, cuestión que “a la hora de reformar la Constitución, se dejó pasar la oportunidad”.

Para el senador, en una provincia con números alarmantes de violencia y femicidios, se debe seguir “garantizando la participación de las mujeres en organismos como la Corte de Justicia o la Auditoría”, aunque reconoció la noticia que dio el Ministerio de Economía que estaba capacitando a sus funcionarios para trabajar un presupuesto con perspectiva de género.

Entre otros temas, destacó el trabajo que debe dar el ejecutivo para fomentar al sector productivo y generar valor agregado en origen “y que eso genere más trabajo y más riquezas para la provincia”. También la Salud, y sobre todo en lo que tiene que ver con la falta de personal en el interior provincial. “Y algo que preocupa mucho a las nuevas generaciones, los temas medio ambientales”, expresó.

Como jefe de bloque del FdT, contó que las prioridades que tendrán, y que salen de algunas consultas a los vecinos “es el tema del agua”. Para buscar solución a esta problemática “tenemos que pensar en cambiarle la forma jurídica a la Sociedad Anónima Aguas del Norte, para terminar de enfocarla”. En tanto en lo personal, detalló que presentará un proyecto para que las empresas que prestan servicios realicen sus tareas de mantenimiento en horarios no comerciales “para no perjudicar el tránsito y la vida de los comerciantes”.

Para la diputada oficialista Mónica Juárez, no habrá muchas sorpresas en los anuncios del gobernador, pero sí imaginó que girará en torno a dos ministerios “estrella” como el de Economía y el de Infraestructura, en donde incluso podría haber anuncios de obras. “El está avocado a que sea un buen arranque de año y tranquilo”, manifestó sobre el gobernador en cuanto a las paritarias que el ejecutivo viene negociando con los docentes.

Por otro lado, negó roces con miembros de su bancada aunque aclaró que hay diferencias, “están los que son PJ, los más saencistas y otros independientes”, dentro de ese último grupo en que se incluyó, al tiempo que reconoció que en el seno de la Cámara hay prácticas “de un machismo extremo”, y relató que seguirá trabajando en áreas como la de género ya que seguirá presidiendo esa comisión “de manera más activa y territorial de lo que se venía manejando”. A la vez aseguró que seguirá insistiendo con las leyes de Primer Empleo y la de Deudor Alimentario.

El integrante del bloque de Juntos por el Cambio+, Roque Cornejo, fue un poco más fuerte al sostener que “es momento que el gobernador, de una buena vez por todas diga qué provincia quiere, cuál es el rumbo que quiere marcar, porque es fundamental para entender un plan de gobierno”. Añadió que a fin de año se aprobó el presupuesto “son números que los mismos ministros no supieron explicar hacia dónde quieren ir con ellos”. Por lo que como opositores, su objetivo será exigir que se explicite ese rumbo y controlar exhaustivamente las cuentas públicas.

“Queremos que se elabore un sitio web en donde se demuestre a la ciudadanía de manera clara cómo se está ejecutando el presupuesto”, comentó y agregó que una de las promesas de los funcionarios fue que todas las obras de agua pendientes de los últimos años se ejecutarían en el presente, “esperamos contar con los mecanismos de control del gasto para verificar que el dinero que está en el presupuesto se cumpla con las partidas correspondientes”.

Cornejo contó que desde su sector tienen un modelo de provincia en donde “poner un empresa y conseguir trabajo no sea una odisea, en donde se fomente la producción y las nuevas tecnologías”, y sostuvo que trabajarán “buscando consensos”, por lo que espera que no se impongan las simples mayorías que tiene el oficialismo, “sino que se trabaje escuchando las demás ideas”. Entre los proyectos, destacó uno de prevención en adicciones, la creación de una Fiscalía Anticorrupción y dos proyectos que dejó el ex diputado Julio Moreno sobre el “contribuyente cumplidor”. También se baraja la posibilidad de Ley de Góndolas salteña para el “compre salteño”.

En tanto que la diputada por el departamento San Martín, Gladys Paredes, que el año pasado "pegó el salto" abandonando el Frente de Todos para ocupar las filas oficialistas, aunque integra una bancada “independiente” con otros legisladores del interior, expresó que sus expectativas y deseos para lo que viene en el discurso de Gustavo Sáenz “son altas, porque acá (por el Norte provincial) las necesidades son muchas y queremos que se concreten las promesas”.

Temas como la falta de agua, cloacas y saneamiento con el tratamiento de líquidos cloacales “con plantas adecuadas y no simples piletones”, fueron para ella los que se deben priorizar en la zona que representa. Consideró que será un año “tranquilo para trabajar” debido a que no habrá elecciones y que su bloque, Más Salta, integrado por otros diputados del interior al que según ella los reunió las necesidad de pelear juntos por romper con “las asimetrías con la capital”, seguirá poniendo en el centro de la escena la mirada de los departamentos más postergados.

Insistirá con un proyecto de su autoría que perdió estado parlamentario en Diputados pero ya cuenta con media sanción del Senado sobre los Derechos del Paciente y otros ligados a la inclusión del colectivo Lésbico, Gay, Bisexual y Trans.

Para el médico Bernardo Biella, también el tema Salud será prioritario. Reconoció que se fortaleció en parte “gracias a la pandemia, pero no hay que bajar los brazos”. Obra Pública también será un tema central, algo que para él viene postergado “al lado de otras provincias como Jujuy”. El tema de la educación, con la implementación efectiva de la doble escolaridad “que evita la repitencia y les genera otras actividades a los chicos, sacándolos de lugares inseguros por donde pueden estar fuera del establecimiento”.

Biella recordó que “del tema Norte Grande no se volvió a hablar”, y aseguró que “es central para toda la región hacerse fuertes con convenios del NOA en donde los productos regionales sean prioritarios”. “Queremos saber qué medidas va a tomar el gobierno para que los productos salteños sean vendidos en todo el NOA”, indicó. Por lo que aseguró que espera con ansias que el discurso del mandatario provincial “lleve esa impronta”.

Palabra de Vicegobernador

Consultado como presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocco, expresó que hay muchas expectativas para este año “en cuanto a la recuperación de la economía en el país y la provincia”. Entre otras cosas “por la tranquilidad que da avanzar con un acuerdo con el FMI que significa evitar grandes sobresaltos”. En materia provincial, los acuerdos arribados con Nación para avanzar en obras de infraestructura son fundamentales.

Por lo que adelantó que muy probablemente el discurso de Gustavo Sáenz “gire en tres o cuatro cuestiones”: la vuelta a la presencialidad en las aulas, la recuperación del trabajo como prioridad, que los convenios firmados para obras con el gobierno Nacional comiencen a hacerse realidad y que a pesar de estar en una situación mucho mejor, no debemos descuidarnos y seguir cuidándonos. “Esas son las expectativas que tengo como vicegobernador”, declaró.

Sobre las críticas que aún recibe el gobierno en cuanto al estado de la Salud Pública, Marocco esgrimió que se vienen realizando esfuerzos y obras en todos los hospitales y centros de salud cabecera de la provincia, “la verdad que las políticas en ese rubro son claras y se aplicaron una gran cantidad de recursos”.

Como presidente de la Cámara, coincidió con sus antecesores que será un año un poco más tranquilo, por lo que “hay que aprovecharlo para trabajar mucho”, aclarando que “es algo que distingue a este senado, que tiene mucha iniciativa y cada uno de sus integrantes defiende a sus departamentos”. Por último, celebró que se haya ampliado la labor parlamentaria adelantando un mes la apertura de sesiones.