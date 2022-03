Los gobernadores de Corrientes, Chaco, Formosa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, La Pampa, La Rioja y la ciudad de Buenos Aires inauguraron ayer nuevos períodos de sesiones ordinarias en las Legislaturas de sus jurisdicciones con discursos enfocados en los planes de gestión, la crisis en Ucrania y la pandemia de coronavirus. En tanto, los mandatarios de Buenos Aires y Chubut tendrán hoy sus asambleas legislativas.



En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés aseguró hoy en su discurso ante la asamblea legislativa que los incendios forestales arrasaron con "el 11 por ciento" del territorio de la provincia por lo cual anunció inversiones ante la emergencia declarada tras el desastre generado por el fuego y abogó para trabajar "juntos" con el Gobierno Nacional que aportará fondos por más de 6.400 millones de pesos.



"No quedan focos de incendios activos en la provincia", comunicó el mandatario, que anunció la creación de cinco cuarteles especiales de bomberos en las localidades de Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Paso de Los Libres y Santa Rosa.



Por su parte, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich informó la creación de un ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la emisión de una serie de instrumentos financieros para recibir una compensación directa por servicios ecosistémicos, entre otras medidas.



También dijo que "la agenda económica constituye la máxima prioridad", anunció inversiones millonarias para la concreción de obras y trazó la meta de que "Chaco no le deba a nadie para concentrarse solamente en crecer".



En tanto, el gobernador formoseño Gildo Insfrán destacó en su discurso las políticas sanitarias aplicadas en Formosa para enfrentar al coronavirus y homenajeó a los trabajadores "que trabajaron en la campaña de vacunación contra el Covid-19".



También aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández permitió reactivar obras paralizadas por la gestión de Mauricio Macri que hoy "están en ejecución, tanto en la capital como en el interior provincial".



La gobernadora rionegrina Arabela Carreras aseguró que "Río Negro se posiciona como polo productivo científico-tecnológico de avanzada" y realizó anuncios vinculados a la producción de hidrógeno verde, la regularización de tierras fiscales para quienes las habitan desde hace más de 20 años, la construcción del Hospital Materno Infantil en General Roca y el trabajo con las infancias.



"Quiero confirmar el envío en los próximos días a la Legislatura del proyecto de Ley que regula el llamado a licitación para la generación Hidrógeno Verde, a gran escala", expresó.



El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, presentó 21 proyectos de ley que van desde la creación de agrupaciones económicas, a la capacitación para el trabajo joven y la prevención y erradicación de acoso y hostigamientos en el ámbito escolar.



También manifestó su "rechazo categórico a la decisión de Rusia de invadir territorio de Ucrania y hago una exhortación, un pedido, un reclamo en nombre del pueblo neuquino de que cese el fuego".



En ese contexto, señaló que "este año cumplimos 40 años y no vamos a claudicar en reclamar por la vía diplomática en cada instante y en cada minuto de nuestra vida, lo que es nuestro, nuestras queridas Islas Malvinas".



La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, anunció que otorgará un adelanto del 15 por ciento de aumento salarial a cuenta de los acuerdos paritarios en marcha con los empleados públicos y docentes de la provincia "en razón de la creciente inflación".



En su mensaje destacó, además, que "Santa Cruz aportó la quinta parte de la energía eólica en 2021", y anunció que "según proyecciones de Nación, el primer semestre de este año se estarán haciendo las primeras pruebas" del funcionamiento de la central de YCRT para aportar al interconectado nacional.



El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó el "carnaval de endeudamiento" generado por la gestión del expresidente Mauricio Macri, aseguró que "quienes más hablan son los que generaron la deuda e hipotecaron el futuro de los argentinos a través del presidente Macri" y pidió acompañar al gobierno nacional para superar "esta situación atroz".



También se refirió al conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, y aunque se manifestó "a favor de la paz", cuestionó "la doble moral de las grandes potencias".



"Queremos la paz pero que también algunos países dejen de ocupar territorios ilegítimamente como sucede con Gran Bretaña respecto de las Islas Malvinas", aseveró.



Por su parte, el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó un discurso centrado en la progresiva recuperación sanitaria y económica de la provincia.



"Hemos revertido la tendencia negativa provocada por la pandemia a nivel mundial y nacional", remarcó.



Asimismo, se refirió al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y pidió "a todos los líderes involucrados, y a los que pueden influir sobre el mismo, a extremar las instancias del diálogo y al entendimiento para la resolución de los antagonismos y enfrentamientos".



En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz convocó a una gran mesa de diálogo para discutir y debatir el futuro de la provincia, y anunció la construcción de un nuevo hospital de emergencias en la zona norte de la capital salteña, entre otras obras, al pronunciar su discurso anual sobre el estado general de la provincia en la apertura del 124 período ordinario de sesiones legislativas.



El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo un repaso de una gestión compartida con Mauricio Macri: "En la Ciudad, hace más de 14 años que gobernamos con un plan. Y los resultados están a la vista", dijo en referencia a los dos mandatos a cargo de Macri, entre 2007 y 2015, y los seis años que lleva su gestión.



En materia educativa, confirmó el envío al Parlamento de un proyecto de ley para reformar el Estatuto Docente, que buscará "darle aún más valor a la educación".



Y ratificó el aval a los proyectos urbanos en la Costanera Norte y Costanera Sur de la Ciudad, resistidos por organizaciones vecinales y ambientalistas.



En tanto, esta tarde, en La Pampa el gobernador Sergio Zillioto aseguró que mantendrá "el mismo selló de lo hasta aquí realizado" en las políticas públicas y anunció, entre otras cosas, programas de desarrollo productivo a partir de la ley de descentralización con aportes a los distintos municipios, la creación de una "plataforma de gestión electrónica" para facilitar el acceso a los servicios públicos digitales y en el plano ambiental dijo que se elaborará un inventario de recursos hídricos de La Pampa y el Sexto Congreso Pampeano del agua.



En La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, inició su alocución pasadas las 21.30 y aseguró que su "gestión apunta a disminuir las asimetrias locales" y consideró como "un derecho humano esencial" el acceso a la tecnología y la conectividad.



Quintela también abogó por la recuperación de la soberanía en las islas Malvinas "en un camino de diálogo y pacífico" y ante la situación de crisis que afronta Ucrania, pidió: "Hagamos la paz y no la guerra".