Esta semana, mientras los diputados traten el acuerdo con el FMI, en la plaza del Congreso habrá movilizaciones de protesta, una de la izquierda tradicional y otra de sectores que son parte del Frente de Todos. La primera marcha se realizará el miércoles, convocada por Unidad Popular (que tiene como referente al economista Claudio Lozano) junto Soberanxs, la CTA Autónoma y la Corriente Clasista y Combativa. El jueves o viernes -el día que el proyecto sea tratado en el recinto- será el turno de la segunda movilización, protagonizada por partidos, movimientos y agrupaciones sindicales de la izquierda.

El texto que envió al Congreso el Poder Ejecutivo comenzará a ser debatido por los diputados este lunes, y en un plenario de comisiones que tendrá la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán (ver aparte). La intención del gobierno es que sea aprobado para llegar al recinto el jueves o viernes. Si bien las marchas están en preparación -es decir no se sabe, sobre todo en el caso del oficialismo, quiénes y cuántos van a sumarse- , lo que ya está confirmado es que los diputados van a deliberar con movilizaciones en la calle.

Miércoles

La marcha del miércoles 9 fue convocada por un espacio en el que están la CTA Autónoma, que conduce el dirigente de los trabajadores estatales ATE Hugo “Cachorro” Godoy (ATE) y los partidos Unidad Popular y Soberanxs.

Se sumará a ellos la Corriente Clasista y Combativa; según lo confirmó anoche su referente histórico Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos. También la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizará; la organización de productores de la agricultura familiar participa del gobierno desde que administra el Mercado Central.

Otros funcionarios y legisladores que convocaron a la movilización, que tendrá la consigna “Las deudas se pagan, las estafas no”, son Lozano, que es director del Banco Nación, y la diputada nacional Fernanda Vallejo, que integra el espacio SoberanXs. Y hay ex integrantes de los gobiernos kichneristas como la ex embajadora y referente sindical Alicia Castro y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

Este lunes, en una conferencia de prensa en el Congreso, los convocantes darán detalles sobre la protesta. Por ahora se sabe que su eje está puesto en pedir a los diputados que “revisen lo que el Poder Ejecutivo ha enviado y que mandaten al Presidente de la Nación a reencauzar las negociaciones con el FMI”.

De las adhesiones de fuerzas y agrupaciones que concurrirán a esta marcha, la de la Unión de Trabajadores de la Tierra es una de las más novedosas. “Esta deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, que no sabemos en qué se gastó, fue otorgada por el FMI para condicionar a la Argentina, como evidentemente está pasando. Tenemos un país con un 50 por ciento de pobreza, con una altísima desocupación y con una situación social y política muy compleja. El gobierno tiene que hacer foco en qué pasó con el otorgamiento del crédito a Macri, antes de decidir una refinanciación que nos va a condicionar toda una década”, señaló sobre los motivos de la decisión de marchar Agustín Suárez, de la UTT.

Las organizaciones de este espacio debatieron el jueves pasado sobre las medidas a tomar ante el acuerdo con el FMI, y están pensando en darle continuidad a la protesta con otras medidas, como “llevar el caso del endeudamiento ilegítimo con el FMI ante la Corte Internacional de Justicia” o presentar un amparo colectivo “para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del acuerdo realizado con el FMI en el año 2018”.

Por otra parte, también durante la jornada del miércoles, referentes de Libres del Sur y Barrios de Pie van a entregar a los jefes de bloque de Diputados el resultado de una consulta popular sobre el acuerdo con el FMI que realizaron en las plazas de todo el país del 2 al 6 de marzo.

“Juntamos más de un millón de votos contra el acuerdo”, aseguró Silvia Saravia, referenta de Barrios de Pie. “La respuesta de la gente fue muy buena, tanto para votar contra el FMI como para acercarse a preguntar, porque muchos desconocen de qué se trata el acuerdo. Vimos que hay dos sectores donde la preocupación es más marcada: en la gente más grande, que se acerca con más enojo hacia el gobierno y plantea que ya vivimos esta situación, que nos va a llevar a estar peor. Y en los jóvenes, que tienen menos información y nos preguntan más, por ejemplo sobre por qué decimos que la deuda es una estafa”.

Jueves

La izquierda convocó a marchar al Congreso el jueves o viernes, según sea el día que la Cámara Baja vote el acuerdo con el FMI. Partidos políticos, movimientos sociales, agrupaciones sindicales y de derechos humanos de la izquierda van a concentrar en las afueras del parlamento. Algunas organizaciones, además, van instalar en la plaza una vigilia desde la noche anterior.

De esta manera buscarán darle continuidad a la presencia de manifestantes frente al Congreso desde el miércoles hasta la sesión especial.

En la movilización estarán los partidos que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y Libres del Sur, entre otros.

Con ellos saldrán organizaciones dedicadas a la lucha por los derechos humanos, como Correpi y Serpaj. Entre los movimientos sociales estarán Barrios de Pie, Frente de Organizaciones en Lucha FOL, MST Teresa Vive, MTR 12 de abril, Polo Obrero, MTL Rebelde, OLP Resistir y Luchar, entre otros. Las agrupaciones sindicales de base de la izquierda, comisiones internas combativas y frentes estudiantes también serán parte de la movida.

Myriam Bregman, diputada del FITU, señaló sobre los motivos de la marcha: “ajustando y pagando la deuda fraudulenta nos trajeron hasta acá. Siempre con el mismo discurso: ‘peor es no acordar’. Llegó la hora de discutir un desconocimiento soberano para plantear otra salida, favorable a las mayorías populares y no a los cuatro vivos que se la fugaron”.

Para juntar fuerzas de cara a la movilización durante el fin de semana hubo plenarios sindicales de base. La diputada nacional Romina Del Pla, referente de los docentes de La Matanza, participó de uno de ellos, realizado en el centro Unione e Benevolenza. “Felicito esta enorme deliberación que representa lo que realmente se debate en los lugares de trabajo, tan distante de la posición de los Daer, los Moyano y las CTAs que priorizan su pertenencia al gobierno que hoy nos entrega al FMI, legitimando la deuda de Macri, tomando nueva e hipotecando al país a 12 años más de ajuste, de crisis y cogobierno con el FMI”, señaló al hablar en el cierre del encuentro.

El plenario votó una agenda de movilización: rodear el Congreso con decenas de miles el día que se trate acuerdo, movilizar el 8 de marzo por los derechos de la mujer, acompañar a la Unidad Piquetera el 16 de marzo por un salario mínimo de $80.000, y reforzar las protestas contra los topes paritarios.