En el marco del avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura se agudiza el conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial. Mientras Juntos por el Cambio intimó al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a que nombren a los dos representantes legislativos que faltan para que el Consejo llegue a los 20 miembros que quiere la Corte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, le envió una carta a Massa donde pide formalmente que se "abstenga de avanzar en nuevas designaciones hasta que quede absolutamente claro el criterio de definición lo que se considera 'el bloque con mayor representación legislativa', 'la primera minoría' y la 'segunda minoría'". Martínez, además de ser el reemplazante de Máximo Kirchner en la presidencia del bloque, es un hombre de confianza del presidente Alberto Fernández. En Casa Rosada, sin embargo, aclararon en diálogo con Página/12 que "estamos en desacuerdo con lo que hizo la Corte. No nos gusta, pero es un tema del parlamento". Fuentes cercanas al Presidente, entre ellos ministros de su confianza, aseguraron a este diario que el mandatario "sigue el tema de cerca", que por ahora no se va a expresar al respecto y que "es un conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte".

La Corte Suprema de Justicia, además de poner a su presidente, Horacio Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura, declaró nula la precautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que ordenaba al Congreso abstenerse de nombrar dos consejeros por la segunda minoría. Los dos consejeros legislativos son los últimos que faltan para llegar al número de 20 miembros porque el Consejo Interuniversitario Nacional ya designó a la decana Pamela Tolosa como su nueva representante y con ella quedó completa la nómina de consejeros técnicos. La oposición, mientras tanto, no solo celebró la resolución de la Corte, sino que ya presentó a un representante por la segunda minoría de ambas cámaras: a Roxana Reyes de la UCR por Diputados y a Luis Juez del PRO por senadores e hicieron una conferencia de prensa pidiendo que las autoridades del Congreso los nombren de manera urgente.



En busca de frenar este avance opositor, durante la noche del martes, Martínez envió una carta a Massa pidiendo que no realice designaciones. Fuentes del oficialismo indicaron a este diario que "Mario Negri pide, como UCR, que designen a Reyes, pero no puede cobrar como primera minoría en 2018 y como segunda minoría en 2022". En esa línea, cuestionaron que Negri negocia las comisiones como interbloque y pide cargos en el Consejo de la Magistratura como bloque. "Hay que empezar a definir. ¿Qué son? ¿son un bloque? bueno, entonces son un bloque para el Consejo de la Magistratura y para el armado de las comisiones. Sino estamos en un problema porque cambian de acuerdo a la conveniencia", afirman en Diputados. Desde el oficialismo no quieren que la oposición comenta "tropelías parlamentarias", y aclaran que "si vamos a jugar con argumentos, juguemos con argumentos coherentes".

La incógnita es, en caso de que se decida avanzar en el nombramiento, quién ocuparía el cargo de cuatro integrantes para ingresar al Consejo de la Magistratura ya que el espacio mayoritario de la Cámara en la actualidad es el Frente de Todos y tiene una representante en el CdM, que es Vanesa Siley; el segundo espacio político más importante, Juntos por el Cambio, tiene al suyo que es Pablo Tonelli; el tercero, el interbloque federal, está representado por Graciela Caamaño. Negri, asegura que ese puesto le corresponde a la UCR, pero desde el bloque oficialista se oponen. La diputada Siley ya había puesto esto en duda, cuando en diálogo con Am 750 dijo que lo del cuarto consejero "no es para nada una discusión saldada".

El ministro de Justicia, Martín Soria, en tanto, recordó que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que presentó el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano, en 2017 no pedía que el presidente del Consejo sea el titular de la Corte. "¿Qué raro, no? Ningún periodista de Clarín ni de La Nación les preguntó por el Proyecto de Ley del Consejo de la Magistratura que ellos presentaron en 2017, y que NO incluía al presidente de la Corte Suprema!", dijo en sus redes sociales remarcando otra inconsistencia en los argumentos de la oposición. Martínez, en tanto, expresó que "está claro que hay severas dificultades de diálogo entre los poderes".



En ese escenario, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentran por estas horas definiendo qué hacer: si nombrar a los dos consejeros y legitimar que los supremos tomen definitivamente el poder del Consejo, o desobedecer la resolución del máximo tribunal.

Massa, por ejemplo, hasta última hora del martes se encontraba evaluando escenarios y reunido con constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez para consultar opiniones. Desde el entorno de la vicepresidenta, en tanto, prefirieron guardar silencio sobre qué harán con la designación del consejero del Senado. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner, a diferencia de Fernández, si se pronunció sobre el avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura el domingo y cuestionó la figura de Rosatti.

Sobre la posibilidad de avanzar en una reforma judicial, a la que hizo referencia este martes el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, cuando dijo a Futurock que "vamos a insistir en una profunda reforma judicial para evitar estos descalabros que genera la Corte y que bastardean la Constitución Nacional", desde el gobierno explicaron a este diario que "la reforma judicial es un tema pendiente, todos lo sabemos, pero necesitamos poder político para poder hacerlo". Luego, agregaron que "siempre vamos a insistir. Somos muy insistidores, el tema son los votos que necesitamos en el Congreso para aprobar las reformas".

Mena también expresó que "no descarto un juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso". Desde Balcarce 50 remarcaron que para aquello "también se necesitarían los votos en el Congreso".