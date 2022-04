Madres y padres de alumnos de la Escuela Albergue N° 4117, ubicada en el paraje Corralito en el departamento San Martín, tomaron el edificio escolar el domingo a la tarde. Denuncian que la directora, Paola Ortiz, no cumple con sus funciones y maltrata a los niños y niñas, por lo que exigieron que el Ministerio de Educación de Salta la aparte de esta función.

El cacique de la comunidad Chorrito, Amancio Ángel, dijo a Salta/12 que el accionar de Ortiz representa una discriminación hacia los habitantes originarios de la zona. Relató que hay falta de atención hacia los niños y niñas, y se refleja en el desempeño pedagógico que ven en sus hijos, pues sostienen que quienes asisten a los grados avanzados aún no saben leer.

"Sabemos que también tiene que ver con las maestras, pero la directora no hace nada para dar una respuesta sobre esto", expresó Ángel. Las familias vienen presentando esta queja de manera reiterada sin obtener respuestas.

Además, sostienen que Ortiz maltrata a los estudiantes. Según contaron, chicos y chicas contaron que la directora hizo bañar a una alumna con agua fría cuando las temperaturas eran bajas. Desde 2012 la escuela primaria se transformó en albergue debido a las grandes distancias que deben recurrer los alumnos para llegar de sus viviendas, además de la vulnerabilidad económica de las familias que manifestaron no poder afrontar gastos de traslado.

La toma de la institución comenzó a las 16.40 del domingo último, después que los miembros de las comunidades de Laguna, Arenal y Chorrito, en jurisdicción de la localidad de General Ballivián, se reunieran con familias criollas el día anterior, y decidieran llevar adelante la medida de fueza de manera conjunta. El pedido puntual es que la directora sea trasladada a otra institución, ya que "genera muchos conflictos", afirmaron.

El cacique aseguró que desde que tomaron la escuela, nadie de la cartera que dirige Matías Cánepa se contactó a ellos. En ese sentido, insistieron en que la supervisora de la zona se haga presente "para que vea lo grave de esta situación". En tanto, desde el área de Educación, informaron a Salta/12 que la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, está tratando el tema mientras se encuentra en Tartagal.

Ángel también denunció que hubo una negativa de la directora Ortiz a inscribir niños y niñas en este nuevo período lectivo con el argumento de que los fondos destinados para la alimentación de los estudiantes no iba a alcanzar si la matrícula aumentaba. Actualmente concurren a esta escuela 20 estudiantes.

Vista de la escuela primaria N° 4117.

"Varios padres fueron a pedir la inscripción, pero les dijo que no había lugar porque la mercadería no le iba a alcanzar", reiteró el cacique. También dijeron que la directora no respeta el horario escolar, pues los lunes llega tarde y no se retira los viernes, cuando finaliza la jornada escolar, sino que suele hacerlo uno o días antes. "No va más, las cosas que está haciendo afectan a nuestros niños y genera conflictos entre ellos", expresó el cacique.

También están solicitando que se apruebe un secundario en la zona. "Hay muchos chicos que no tienen la oportunidad de ir al pueblo (de Ballivian) para seguir estudiando, entonces se quedan en la zona y sin estudios", manifestó Ángel. Por tal razón elevaron una nota a las autoridades de Educación de la provincia en la que afirmaron que se debe acompañar a "los jóvenes y adultos que no terminaron la secundaria, y otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de iniciarla".

Recordaron que en la zona no cuentan con internet ni telefonía celular para emprender cursados a distancia y de manera virtual. "Además, consideramos imprescindible la guía y acompañamiento de docentes", precisaron en el escrito, puntualizando que les "resulta urgente la apertura" del nivel secundario.

"Necesitamos aprender, queremos salir de la oscuridad y poder acompañar a nuestros hijos en el proceso de enseñanza de aprendizaje y llevar una vida digna con educación como merece cada integrante del pueblo de la Nación argentina", cerraron el pedido.