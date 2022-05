Desde Madrid

La novena edición de los Premios Platino que se celebró este domingo por la noche trajo buenas noticias para el cine y el audiovisual argentino: El reino se coronó como la Mejor Miniserie y obtuvo dos galardones más: Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro conquistaron el Platino a Mejores creadores de series, mientras que Joaquín Furriel cosechó el restante Platino destinado a Mejor Actor de Reparto por su gran composición de un operador político metido en el lodo del poder político que tiene el pastor que interpreta Diego Peretti. Desde el punto de vista cinematográfico también hubo buenas noticias: el drama familiar con contenido social Karnawal logró la distinción a Mejor Opera Prima y otro Platino para Alfredo Castro como Mejor Actor de Reparto. La pelea por la Mejor Película Iberoamericana fue bien española, con una gran ganadora, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa (ganador también como mejor director y de otras dos estatuillas), y una perdedora, Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, casi como lo sucedido mese atrás en la entrega de los Premios Goya.

La noche tuvo la postal, casi al final, de buena parte del equipo de El reino festejando el premio mayor para la serie que se mete en los intersticios del poder político en alianza con un perverso pastor evangelista. Cuando subieron al escenario, habló Matías Mosteirín, como parte del equipo de producción. “Recibo este premio en nombre de K&S Films”, señaló el experimentado productor. “Este proyecto fue un gran aprendizaje y el aprendizaje tuvo un maestro que fue Marcelo Piñeyro que nos hizo no solamente ver lo mejor de todos nosotros sino también desear, disfrutar y divertirnos”, agregó.

Cuando subió a recibir su Platino, la prestigiosa escritora Claudia Piñeiro anticipó que Marcelo Piñeyro no pudo estar porque está filmando la segunda temporada de El reino. Reconoció que Netflix los apoyó para que hicieran la serie “con absoluta libertad”. “El premio del público que nos dieron ayer fue para nosotros. Este se lo queremos dar al público, los espectadores y espectadoras que no solamente se entretuvieron mucho sino que salieron a debatir en las calles, en sus casas, en el trabajo los temas que toca El reino: ¿Quién nos manda? ¿Por qué los partidos ultraconservadores se juntan con las Iglesias para restringir derechos, sobre todo de mujeres y disidencias? ¿Quiénes son los servicios de inteligencia? ¿Para quién trabajan? ¿Por qué sigue habiendo tantos niños y niñas abusadas en instituciones religiosas sin justicia?”, expresó Piñeiro con vehemencia y se ganó la mayor ovación de la noche.

La celebración no fue completa porque Mercedes Morán no pudo alzar el Platino a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie (lo ganó Daniela Ramírez por la serie chilena Isabel), al igual que Chino Darín que no obtuvo el de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie (lo conquistó el español Javier Cámara por Venga Juan), rubro en el que también estaba nominado Darío Grandinetti por la serie española Hierro. Y tampoco Nancy Duplaá pudo alzar el Platino a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie, que quedó en manos de Najwa Nimri por la española La casa de Papel.

En la categoría cinematográfica Mejor Opera Prima triunfó la argentina Karnawal, de Juan Pablo Félix, que transcurre durante el Carnaval, en la frontera de Argentina con Bolivia, donde un joven bailarín se prepara para la competencia de danza más importante de su vida, cuando recibe la visita inesperada de su padre, un ladrón incontrolable que pondrá en peligro su sueño. El triunfo de Karnawal fue doble ya que Alfredo Castro ganó en la categoría Mejor Interpretación Masculina de Reparto. “Es algo muy valioso. Karnawal es la primera película escrita y dirigida por Juan Pablo, entonces es doblemente un orgullo para todos los que formamos parte, este reconocimiento a su trabajo y al de Alfredo Castro”, dijo a PáginaI12 la actriz Mónica Lairana, que participó en el film. “Los premios Platino son importantes porque además son una plataforma muy interesante para visibilizar talentos, e incentivar la colaboración entre los países iberoamericanos”, agregó y relató que Karnawal “viene cosechando ya más de veinte premios internacionales, como el premio a la Mejor película Iberoamericana en el Festival de Málaga, o el premio a Mejor director en Guadalajara. Por estos días, se está estrenando en Francia, próximamente en España, México, Brasil y la lista continúa”, afirmó Lairana.

La actriz y cantante argentina Lali Espósito y el actor español Miguel Ángel Muñoz fueron los presentadores de la gala, y los primeros en llegar este domingo al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, hasta que pisaron un escenario que tenía ambiente madrileño, pero también porteño. Tal vez por eso los anfitriones se animaron a bailar un tango. Ambos derrocharon mucha química ya desde sobre la alfombra roja de los Platino, en una edición en la que el actor español también estaba como nominado por su documental 100 días con la Tata, que finalmente no ganó. Incluso Lali demostró una vez más su talento como cantante interpretando “Disciplina”. Y ambos se vistieron con atuendos madrileños en homenaje al Día de la Comunidad de Madrid que se celebraba este domingo. Y también improvisaron jueguitos con una pelota de fútbol y la mención a Messi fue infaltable. “Soy gallina, soy de River”, dijo Lali. Y Muñoz no se quedó atrás y se encargó de resaltar que el Real Madrid ganó la Liga el sábado.

Hubo menciones a la paz en clara referencia al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde convocaron a diferentes artistas de la platea a mostrar objetos que ilustraran simbólicamente el momento que el mundo está atravesando. Luego, todos los asistentes se pararon y levantaron cartulinas azules y amarillas en clara alusión a la bandera de Ucrania, lo que implicó una toma de postura política unánime de todo el auditorio.

La noche del domingo tuvo un momento muy especial cuando la gran actriz española Carmen Maura recibió el Platino de Honor, una distinción que ya tienen los mexicanos Diego Luna y Adriana Barraza, los españoles Raphael y Antonio Banderas, la brasileña Sonia Braga, el estadounidense de ascendencia mexicana Edward James Olmos, y el argentino Ricardo Darín.

La fiesta de los Platino contó con la asistencia de diversos artistas en el escenario, como la cantante canaria Nia, que empezó la ceremonia bien arriba con “La vida es un carnaval”, el mexicano Pedro Fernández que se animó con “Volver, volver”, la cantautora portorriqueña Kany García. Y desde temprano se había anunciado una sorpresa que puso la guinda a la ceremonia en IFEMA Palacio Municipal de Madrid. La sorpresa fue la presencia de Ana Belén cantando nada más y nada menos que el himno de León Gieco, “Sólo le pido a Dios”. Fue casi sobre el final y conmovió a todo el auditorio.

Desde temprano, desafiando los chubascos, transitaron por la alfombra roja Javier Bardem (elegido en la categoría Mejor Interpretación Masculina por El buen patrón), Almudena Amor, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Andrea Duro, Anne Igartiburu, Camila Rojas, Daniel Guzmán, Darko Peric, Eduardo Casanova, Javier Gurruchaga, José Lamuño, Kira Miró, Leticia Dolera, Mane de la Parra, Manuela Vellés, María León y Blanca Portillo, ganadora en el rubro Mejor Interpretación Femenina por la película española Maixabel. Hubo también figuras argentinas como Guillermo Francella, China Suárez, Oscar Martínez, Cecilia Roth, Mercedes Morán, y Eleonora Wexler, entre otras.

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales).