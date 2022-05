Marisa Bonzón es una artista fotográfica nacida en Pergamino que expone una galería con sus trabajos hasta el 2 de Agosto de de este año de Domingo a Miércoles de 9 a 22 hs. y Jueves a Domingos de 9 a 24 hs. en Malabia 1805 (Esquina Costa Rica), Palermo.

Precisamente, esta exhibición se reune en “Reveladas”, su libro en el que recopila fotos tomadas en blanco y negro durante más de diez años en los que la mujer es protagonista.

En el marco de la nueva edición de la Feria del Libro, Bonzón está presentando “reveladas” y, en diálogo con AM750, explicó que eligió las fotos en este formato porque con el blanco y negro “puede contar un historia diferente”.

“En mí el blanco y negro pesa muchísimo más, tiene otro carácter, otra historia. Me lleva a los grandes maestros, me da otro clima y no hago fotos de color en general, salvo alguna de naturaleza. Pero la mayor parte de mi obra es blanco y negro”, sostuvo.

Con respecto a los temas de su obra, Bonzón afirmó que “en principio, los retratos me atraen muchísimo más. Necesito ver gente en todo lo que hago”.

Y agregó: “Cuando no hago gente y hago naturaleza, la trato del mismo modo. Es como que me voy a cosas muy pequeñitas, me meto en el mundo de un panadero. Lo mismo hago con la gente. Me gusta llegar a ver qué les pasa adentro”.

Además reveló que el título es un juego de palabras que creó con su marido, el cantautor Víctor Heredia, el cual se acercó al stand de la AM750 para charlar también en el programa de Hugo Paredero y Carolina Magri.

En este sentido, Heredia comentó que este domingo se presentó en la Feria del Libro para “encontrarse con el público” y firmar cuatro reediciones de sus novelas.

Y señaló que su razón para escribir novelas es porque “las canciones tienen un límite”. “Un límite que está implícito en la rima, en la métrica y en la extensión, que no puede pasar nunca más allá de cinco o seis estrofas. Eso es lo que implica escribir una canción. Y evidentemente, hay algunos temas que necesité desarrollar y con las canciones no me alcanzaba”.