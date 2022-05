Ismael Barzotti y Martínez tiene diez años. A sus ocho, escribió “Cuentos de terror, fútbol y... etcétera”, un texto publicado por la editorial Luna de Marzo. Nació en Capital Federal, pero ahora vive en Lobos. Una ciudad “tranquila” que haría que muchos porteños “se desmayen por la calma que hay”. Es un apasionado por la lectura y asegura que “no hay libros malos”. “Todo depende siempre de las personas que los leen”, dice.

Ismael emocionó con sus relatos a Víctor Hugo Morales, quien decidió llamarlo. Así, en diálogo con AM750, Ismael contó su experiencia como joven escritor y contó cómo fue el origen de su pasión por este oficio.

“Yo leí y leo mucho. Entonces se me ocurrió empezar a escribir un libro. Escribí algunos cuentos separados a los ocho años. Un día llegó el que era mi profesor de plástica de la escuela y me dijo que si iba a publicar un libro, él me lo ilustraba”, empezó relatando.

Continuó:.” Entonces empecé a juntar los cuentos que tenía y a escribir nuevos. Tal como dijo, él cumplió la promesa y me ilustró los libros”.

Así se le dio forma a “Cuentos de terror, fútbol y... etcétera”. Un libro, según la editorial “de cuentos acerca de diversas temáticas. Escrito por un niño de ocho años de edad para otros niños. Literatura infantil de un autor que es, a su vez, un ávido lector. Ilustrado a todo color en cada una de sus páginas”.

“A los seis meses mi mamá me leía cuentos cortitos, cuando era bebé. Yo después, cuando crecí empecé a leer. He leído muchos libros. Algunos mejores que otros, pero todos son buenos. No hay libros malos. Depende siempre de las personas”, agregó Ismael