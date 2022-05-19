Rusia avanza en la toma de control de Mariupol

Una persona murió y otras resultaron heridas en el sureste de Rusia tras un ataque en un pueblo cerca de la frontera ucraniana, indicó el jueves el gobernador de la región de Kursk.<br/>"Otro ataque enemigo en Tetkino, que tuvo lugar de madrugada, terminó desafortunadamente en tragedia. Por el momento, sabemos de al menos un civil muerto", dijo el gobernador Roman Starovoit en Telegram. Señaló que la víctima del ataque desplegado desde Ucrania era un conductor de camión que realizaba una entrega en una destilería local.Starovoit agregó que otros resultaron heridos y que se trabajaba en apagar los incendios en la aldea de unos 4.000 habitantes. "Varias casas resultaron dañadas. También hay informes de proyectiles sin estallar", indicó.El gobernador subió en Telegram fotos de edificios quemados, ventanas rojas y abolladuras en el suelo donde habrían caído los proyectiles.Las autoridades en las zonas rusas fronterizas con Ucrania han acusado a las fuerzas de este país de lanzar ataques en su contra.