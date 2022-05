Si se cumplen todas las predicciones y el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirma que Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Angel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez iniciarán el partido del próximo miércoles a las 15.45 ante Italia por la Finalíssima Europea-Sudamericana en Londres, tendremos la certeza de cual es en este momento el equipo titular para el entrenador. Si el Mundial de Qatar comenzara esta misma semana, esta sería la formación titular del debut con Arabia Saudita, con la variante de Leandro Paredes por Guido Rodríguez como volante central.

La exigencia del miércoles en Wembley tendrá entonces un peso decisivo: será acaso la penúltima estación de prueba antes de la Copa del Mundo. Y ante un equipo de primer orden como Italia que es el actual campeón europeo. Pero no pudo sellar su boleto a Qatar. El partido del domingo 5 en Pamplona (España) ante Estonia sólo completará la actividad de esta ventana de amistosos.

Y es muy posible que en ese juego ante un seleccionado que ni siquiera figura entre los primeros 100 clasificados del ranking de la FIFA (está en el puesto 108º), Scaloni le conceda una de sus últimas oportunidades a los jugadores que no son titulares y que en principio irán al banco ante Italia.

Para la ventana que abarcará del 19 al 27 de septiembre, está prevista en un principio la continuación del partido por las Eliminatorias ante Brasil suspendido en septiembre de 2021 por la intempestiva intervención de las autoridades sanitarias brasileñas. Pero AFA no quiere jugar ese encuentro programado para el 22 de ese mes en una sede a confirmar y apeló ante el TAS, la decisión oportunamente adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Si el fallo saliera en tiempo y forma, Scaloni preferiría invertir esos días en una concentración en los Estados Unidos para afrontar los últimos dos amistosos previos al Mundial ante el seleccionado local o ante un par de seleccionados sudamericanos no clasificados como Colombia y Chile. Si no le quedará mas remedio que ir a Brasil, la idea del cuerpo técnico es cerrar la preparación con un último partido en Europa.

La lista no está cerrada

En declaraciones a canal Nueve, Scaloni dejó entrever que la lista de 26 jugadores para el Mundial no está cerrada y que puede ir alguno que no estuvo en esta última convocatoria. Pero da la impresión de que los que finalmente irán a Qatar están entre los 29 futbolistas que trabajan en Bilbao y este lunes se trasladarán a Londres. Es cierto que la realidad del fútbol es fluctuante y que para septiembre podrían volver a ser llamados algunos de los que estuvieron en la prelista pero al final los dejaron afuera (Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario). Pero si estos cinco verdaderamente estuvieran en el radar de Scaloni hubieran sido llevados ahora y no quedarían a la expectativa de una próxima citación. De todas formas, no están descartados y podrían recuperar prioridad en septiembre para el caso de que alguno de los actuales convocados no conformara al cuerpo técnico.

Imagen: Prensa AFA.

Los que si tienen el boleto asegurado, salvo que una dolencia imprevisible los deje en la banquina son Dibu Martínez y Armani (arqueros), Molina, Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña y Tagliafico (defensores), De Paul, Paredes, Lo Celso, Guido Rodriguez y Papu Gómez (volantes) y Messi, Lautaro Martínez, Joaquin Correa, Di María y Nicolás González (delanteros). En el tiempo que resta hasta llegar al Mundial, las seis plazas restantes se las estarían disputando diez jugadores: Musso y Rulli (arqueros), Juan Foyth, Nehuen Pérez y Marcos Senesi (defensores), Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister (volantes), Paulo Dybala, Angel Correa y Julián Alvarez (delanteros). Lo que todavía evalúa Scaloni con su cuerpo técnico (Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y el videoanalista Matías Manna) es cuantos jugadores llevará de cada línea.

La lista definitiva Scaloni la dará recién el domingo 14 de noviembre, cuando las diferentes ligas europeas liberen a los jugadores para el Mundial que dará comienzo una semana más tarde y sepa en que estado concreto se encuentra cada uno de ellos. Lo mismo hará cada uno de los otros 31 seleccionadores. Y es eso lo que torna a la Copa de Qatar como la más imprevisible de los últimos 50 años. En otros tiempos y en otro fútbol, la preparación final de los seleccionados llevaba meses de concentraciones y amistosos. A Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, Argentina llegó tras acumular 40 días de trabajo previo.

Ahora, con un Mundial en medio del calendario europeo, sólo habrá una semana de actividad antes de ponerse a jugar. Algo bueno es que los jugadores no llegaran con el desgaste de 60 o 70 partidos en sus piernas, sino que lo harán con 15 o 16 de los campeonatos de Liga más los seis de las fases de grupos de la Champions 2022/23. Faltan 176 días para que la pelota empiece a rodar en la inédita Qatar. Pero para muchos técnicos, el Mundial está a la vuelta de la esquina. Bajo esa convicción, Scaloni sacará sus conclusiones de lo que pase el miércoles ante Italia en un Wembley renovado. Pero rodeado de la misma leyenda de siempre.