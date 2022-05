* Paramount+ anunció una nueva serie original protagonizada por Sylvester Stallone y concebida por Taylor Sheridan -creador de la saga Yellowstone-. En Tulsa King, Sly interpretará a un capo de la mafia de Nueva York que sale de prisión tras una condena de 25 años. Desde la ciudad que le da nombre a la entrega, el General Manfreddi deberá reorganizar a su tropa. La entrega se estrenará hacia noviembre.



* Segunda temporada confirmada para Iosi, el espía arrepentido por Prime Video. Continuación entonces para el thriller de Daniel Burman coescrito y codirigido junto a Sebastián Borensztein. Entre las novedades del elenco aparecen los israelíes Moran Rosenblatt e Itzik Cohen (ambos de Fauda). La nueva temporada sigue a Iosi (Gustavo Bassani) prófugo y decidido a hablar sobre la voladura de la AMIA, hasta que el servicio de inteligencia israelí le pida investigar el secreto mejor guardado de los traficantes de armas argentinos: el misil Cóndor.

* The Girl from Plainville podrá verse desde el 10 de julio por Starzplay. La serie de true crime, protagonizada por Elle Fanning, repasa la historia de Michelle Carter. La adolescente que fue a juicio por instigar el suicidio de su novio por los mensajes que le había enviado por celular. La misma historia ya había sido abordada por el documental I Love You Now Die.

El personaje





Reva, la tercera hermana de Obi-Wan Kenobi (Moses Ingram). El objetivo de la inquisidora es el de dar con el paradero del protagonista de la nueva serie del universo Star Wars. La exjedi ha caído al embrujo de lado oscuro y también al dress code en negro que impuso Darth Vader.