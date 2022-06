El ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumó a las críticas del Gobierno y sectores sociales a la frase del dueño de La Anónima, Federico Braun, quien aseguró que ante la inflación "remarcamos precios todos los días". "No debería dar risa, debería dar verguenza", dijo el ministro recogiendo el clima jocoso que se generó luego de que el supermercadista pronunciara esa frase en el cumpleaños número 20 de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

"La responsabilidad es colectiva; toda la dirigencia tiene responsabilidad. Estamos hablando de los importantes dirigentes empresariales que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. No es cuestión de, ante cierto contexto y cierta pregunta decir “yo remarco precios todos los días”, y todos nos reímos. Esto no debería dar risa en un contexto donde hay tanta gente sufriendo; debería dar vergüenza", expresó el ministro en una entrevista con Radio Nacional. Y agregó que "trazamos un programa del gobierno para la recuperación económica y para atacar el problema de la inflación. Nosotros gobernamos para que haya un progreso que le llegue a las mayorías, que le llegue a todo el mundo. Si no es compartido, no tiene sentido. Gobernar para unos pocos no nos parece bien".

"La inflación se ha vuelto el principal problema mundial y la guerra en Ucrania es uno de los factores que han generado esta situación. Para la Argentina, por un lado, hay una mejora en los términos de intercambio, y eso permite contar con más divisas, pero tiene un impacto en los precios domésticos. Eso genera un problema distributivo y hay que poder lidiar con esa situación", mencionó el ministro y linkeó el tema con otro tema importante para la agenda del Gobierno, el proyecto de ley de Renta Inesperada, que se debatirá en el Parlamento.

"Hay pocos que se benefician de esta situación tan dramática en el mundo teniendo ganancias que no tienen nada que ver con el aumento de la inversión, con una actividad humana de mayor toma de riesgo, o decidir ir hacia adelante con ciertos proyectos; tuvieron suerte en un contexto donde millones tuvieron mala suerte", detalló el funcionario, y agregó que "es responsabilidad de quienes gobernamos sentar reglas de juego para que la sociedad progrese. Para que exista progreso, el crecimiento se tiene que compartir; tiene que haber cada vez mayor equidad. Es hasta perverso decir “me opongo a cualquier cosa que sea necesaria para mejorar la equidad en las circunstancias que sean”. Asimismo, consideró que "no nos representa como fuerza política pero tampoco nos debería representar como pueblo. El proyecto de ley de renta inesperada para nosotros es muy importante y vamos a trabajar para que el Congreso acompañe. Sería un estricto acto de justicia social un acompañamiento del Congreso de la Nación".

En esa línea, aclaró que si una empresa "tiene margen de ganancia superior al 10 por ciento, denota que hay un tema de ganancia extraordinaria. La alternativa es que el margen operativo haya aumentado mucho. Si aumentó con respecto al año pasado más del 20 por ciento, tuviste un flor de aumento. Esto no toca a ninguna PYME; no le llega a ninguna PYME, a ningún pequeño productor. Le llega solamente a quien es muy grande y a quien ha ganado muchísimo. Hoy estimaríamos alrededor de 350 empresas".

El gasoducto y los bonos locales

"Sobre el gasoducto la realidad es que se han seguido especificaciones técnicas que se adecúan a lo que se definió como necesidades en términos de capacidad de transporte en Argentina", dijo Guzmán respecto a las críticas al gasoducto Néstor Kirchner. Y agregó que "lo que se ha hecho desde un punto de vista técnico es inobjetable y hay una necesidad de demanda de insumos, algunos locales y algunos importados, en función de esas características técnicas que han sido aclaradas con un comunicado de la empresa que lo está ejecutando, ENARSA y también ayer se refirió públicamente el secretario de Energía, Darío Martínez".

Asimismo, y ante la baja en el precio de los bonos argentinos en pesos, el ministro afirmó que "el sistema financiero está robusto, está líquido, hay regulaciones que aseguran que el sistema financiero esté en esta situación de robustez. En el caso de nuestro gobierno, las inversiones vienen a la economía real, a producir cosas; no a hacer especulación financiera como ocurrió en el gobierno anterior". Sobre la cuestión de los mercados, incluso dijo que "invito a los periodistas que entrevistan a economistas que estuvieron en el gobierno anterior o alineados con la oposición a que digan qué harían con la deuda pública en pesos. No podrían hacerlo. Sería algo gravísimo para el país y sería responsable que la oposición se manifieste públicamente al respecto".