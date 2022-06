La vicepresidenta del bloque de Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, cruzó este lunes al secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando ‘Chino’ Navarrao. Usando una expresión de Cristina Kirchner, aseguró que el dirigente del Movimiento Evita “no parecería estar entre los funcionarios que funcionan”.

La declaración de Moreau se enmarca en un contexto de debate que se abrió la semana pasada tres el discurso de la vicepresidenta en una acto de la CTA por el Día de la Bandera. Allí la exmandataria llamó a que el Estado recupere “el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales”. Consideró que “no pueden seguir estando tercerizadas” en las organizaciones.

Esto generó una serie de críticas internas, sobre todo de algunos dirigentes sociales como el propio Fernando ‘Chino’ Navarro o Emilio Pérsico. Por ejemplo, Navarro señaló en diálogo con IP que “es doloroso que se cuestionen los planes, y nadie se pregunte por qué existen”.

Consultada por estas expresiones, Cecilia Moreau lanzó por AM750: “Salieron dirigentes de movimientos sociales, que además algunos son funcionarios de gobierno, orgullosos en TN de poder plantear lo que pensaban que era una defensa. Su defensa frente a un supuesto ataque. La verdad es que no creo que haya habido un ataque”.

Para la diputada, al contrario, en su discurso la vicepresidenta “planteó el empeoramiento de la mujer en los barrios”. “No atacó a las mujeres. Hubo una reivindicación del rol de la mujer en los barrios, en la pandemia, en la sociedad actual”, dijo. Además, consideró que “no todas las organizaciones sociales son lo mismo”. “Tengo compañeros que son diputados de movimientos sociales y veo con la nobleza que laburan todos los días”, aseguró.

Dar el debate “sin miedo”

En este contexto, Moreau pidió avanzar en el debate sobre las políticas sociales “sin miedo”. Denunció la discrecionalidad de algunas organizaciones sobre la entrega de las políticas de asistencia y aseguró que hay mujeres que no denuncian estas situaciones “por miedo”.

“Sería mentiroso, en primer lugar, decir que discutir qué hacer con los planes sociales en la Argentina no es cuestión que tengamos que dar. Porque es una discusión que tiene que ver con la redistribución del ingreso y la riqueza. Yo no estoy contenta de que tengamos más planes sociales. Tienen que ser un puente al empleo”, comentó la legisladora.

Y añadió: “Por el otro lado, no nos asustemos de discutir, por ejemplo, si debería ser universal para mujeres de bajos recursos. Porque a mí me ha pasado también, y se lo discuto al "Chino" Navarro donde quiera, que mujeres en los barrios me dijeran que si no aportan una parte del plan se lo sacan. Cuando vos a las mujeres les preguntan de dónde son, no te lo dicen porque tienen miedo”.

“Le sacan una parte todos los meses, le sacan una parte para ir a las marchas y son las que están. Es hipócrita no reconocer que ocurre. No fue un ataque a las organizaciones. Hicieron política durante toda la semana poniéndose en un lugar de defensa personal cuando nadie los atacó personalmente. A mí me da vergüenza que pase esto en nuestro país, porque pasó el macrismo también”.

Funcionarios que no funcionan

Tras esta crítica, Moreau aseguró que “reivindica” la tarea del exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y del actual, Juan Zabaleta, y “el esfuerzo que hacen para enfrentar estas cosas”.

“Estamos discutiendo ampliación de derechos. Hay funcionarios de las dos partes del mostrador. Hasta se abrió la posibilidad de armar un ministerio para que conduzcan las organizaciones sociales. Cosa que no está mal si queremos blanquear la situación”,n dijo.

Y remató: “En el caso del Chino Navarro, está en la Cámara como secretario de Relaciones Parlamentarias, pero nunca lo vimos por la Cámara. Muy pocas veces. Y no se ha involucrado jamás en los debates del Parlamento. No estaría entre los funcionarios que funcionan”.