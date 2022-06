Con una apreciación cuanto menos curiosa, Patricia Bullrich defendió su gestión como ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri, negó el involucramiento de Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado y ratificó su apoyo al policía condenado por matar a un ladrón, Luis Chocobar. "Creo que hice historia, cambié falsos relatos. Si yo no trabajaba, gente inocente hubiera terminado muy mal", sostuvo.

"Cambié algo que parecía intocable. Aquello que decían determinados organismos era la verdad indiscutida", aseguró Bullrich. La presidenta del PRO definió como "histórica" su gestión al frente del Ministerio de Seguridad durante el periodo macrista que tuvo casos resonantes como la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o el apoyo al policía Luis Chocobar.



Bullrich: "Santiago Maldonado se ahogó sin que nadie lo tocase"

Consultada por la muerte del artesano, ocurrida en 2017 en la provincia de Chubut, contestó: "El mundo entero vió lo que pasó con Maldonado, quedó en el mismo lugar donde se ahogó sin que nadie lo tocase. Ni la Gendarmería, ni nuestro gobierno hubiera hecho desaparecer a una persona".

Además, rechazó las acusaciones de espionaje a la familia del artesano, hecho denunciado por uno de los hermanos del joven -Sergio Maldonado- y negó los dichos de una testigo civil de la fuerza que aportó nuevas pruebas en la causa.

Más defensa al policía Luis Chocobar

En la misma línea, defendió nuevamente el accionar de Luis Chocobar a pesar de que el policía fue condenado en la causa que investigó el tiro por la espalda a Juan Pablo Kukoc. La exministra justificó lo sucedido en 2017 en el barrio porteño de La Boca. "Un policía que hace lo que hizo es una persona que se jugó por la comunidad". "Tenés que proteger a tu policia", opinó.

"No fue por la espalda. El concepto 'por la espalda' es, desde la Justicia, muy poco profesional", aseguró Bullrich respecto del asesinato de Rafael Nahuel. A casi cinco años de la muerte del joven mapuche, no hay fecha de juicio. En la causa están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval.

"Me gusta el vino, ¿los kirchneristas cenan con agua bendita?"

Llamativamente, Bullrich también habló sobre su gusto por el vino. "Me gusta, tomo vino, ceno con vino, al que le gusta bien y al que no, que siga", sostuvo, al responder si percibía el "run run" que había en las redes sociales y la política sobre ese aspecto de su vida.

Según la exministra que presiona al interior de Juntos por el Cambio para posicionarse como candidata a presidenta, las versiones sobre un supuesto vínculo conflictivo con la bebida surgieron porque años atrás dio positivo en un control de alcoholemia y le retuvieron el auto.

Aquel episodio ocurrió en 2009, cuando era diputada por la Coalición Cívica. "Venía de una cena en uno de esos tendedores libres donde había un vino terrible, me agarraron con 0,51, era un 0,01 arriba de lo permitido", se justificó.

"Me empezaron a jorobar, me decían que no muestre que tomaba vino. Tomo vino, me gusta, ceno con vino, al que le guste bien, que siga. ¿Los kirchneristas no toman vino? ¿Toman agua bendita? ¿Qué toman, que me joden a mí? ¿Tomar vino es un pecado? Es increíble", se quejó.