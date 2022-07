Este lunes por la mañana los usuarios de diferentes bancos de la Argentina amanecieron con la noticia de que no se podía operar de manera virtual a través de sus respectivos home banking. En medio de la asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y en una jornada agitada para los mercados, muchos usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la caída del sistema.

Las principales quejas que se transmitieron a través de Twitter, además de la imposibilidad para ingresar al sitio web de las entidades bancarias, fueron una serie de complicaciones y mal funcionamiento en las aplicaciones móviles. Algunos de los mensajes que se repetían en Twitter fueron: "Bueno, no me dejan entrar al home banking"; "Hace unos años había colas en bancos y casas de cambio. Ahora la cola es en los home banking"; "Colapsados los home banking de varios bancos"; "No funcionan los home banking. Pinta lindo, eh...". "Hace 30 minutos que estoy tratando de entrar a mi home banking, el nivel de odio que manejo en este momento es indescriptible".