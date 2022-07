La ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que a partir del viernes estará disponible el formulario que deberán completar aquellos usuarios de los servicios de electricidad y gas por redes que quieran conservar los subsidios. “Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto 332/22”, aseguró la funcionaria. El plan de segmentación de tarifas fue publicado el 16 de junio, pero su puesta en marcha se fue postergando y luego de la salida del ministro Martín Guzmán habían surgido dudas sobre si se seguiría adelante con la segmentación tal como está prevista en esa norma. Batakis remarcó este lunes que fue instrucción del presidente aplicar el decreto.

¿Quiénes perderán los subsidios?

La norma identifica tres grupos de usuarios: hogares de ingresos bajos, medios y altos. Los dos primeros grupos, que incluyen al 90 por ciento de la población nacional, ya afrontaron entre febrero y junio aumentos que suman 20 y 40 por ciento, respectivamente, y no tendrán nuevos ajustes en lo que queda del año, mientras que el 10 por ciento más rico perderá todo tipo de subsidio y deberá hacerle frente a una suba gradual que, según estimaciones privadas, podría superar el 200 por ciento en el año.

El decreto 322/22 establece que dejarán de percibir subsidios aquellos que cumplan alguno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (350 mil pesos, según los últimos datos de Indec), titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; titulares de tres o más inmuebles; titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Según el gobierno, todos los que cumplen con alguna de esas condiciones equivalen al 10 por ciento de la población y no deberán inscribirse en ningún lado ya que dejarán de recibir los subsidios gradualmente a lo largo de seis meses. El problema es que, según el decreto, el resto de la población sí debe inscribirse en el registro y si no lo hace también perderán los subsidios.

¿Dónde hay que inscribirse?

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) estará habilitado en la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios, a la que también se podrá acceder a través de la aplicación Mi Argentina, en la sección de Mis Trámites. “Inscribite para mantener los subsidios que hoy recibís en tu hogar a los servicios de luz y gas”, ya puede leerse en la aplicación.

Aquellas personas que no tengan acceso a internet podrán completar el formulario de manera presencial en las oficinas de la Anses o de las distribuidoras de luz y gas.

¿Qué deben hacer los inquilinos?

Las personas que alquilan también deberán completar esta declaración jurada sin importar que el servicio no esté a su nombre, ya que el formulario permite anotarse como “persona usuaria de los servicios”. De esta manera, se mantendrá el subsidio para inquilinos o residentes, siempre que no pertenezcan al grupo de ingresos altos.

Desde la Secretaría de Energía adelantaron que no se exigirá a ningún usuario residencial que muestre el contrato de alquiler. Pero tendrá que manifestar, dentro de la declaración jurada, que la vivienda que habita no es suya.

Además, se contempla que, en el caso de que el inquilino se mude y sus ingresos se mantengan debajo del umbral estimado, este mantendrá los subsidios con su identificación de “usuario residencial” en la nueva vivienda.

¿Desde cuándo comienzan a recortarse los subsidios?

El artículo 1 del decreto 332/22 establece en su artículo 1 que el régimen de segmentación está vigente a partir de junio. A su vez, en el artículo 4 se afirma que “el este proceso se realizara en forma gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura”.

El pasado jueves 16 de junio fuentes de la secretaría de Energía organizaron un encuentro con periodistas donde remarcaron que la quita de subsidios había comenzado a aplicarse a partir del 1 de junio. Sin embargo, nunca se llegaron a implementar los precios mayoristas diferenciales ni en la energía eléctrica ni en el gas natural y tampoco se inició el proceso administrativo con los entes reguladores para aplicar esa segmentación.

Batakis aseguró que no habrá cambios en el decreto 332/22, pero no dio mayores detalles sobre la segmentación. El secretario de Energía, Darío Martínez, tampoco dio precisiones públicas sobre el régimen de segmentación. Por ahora, no está claro desde cuando comienza a regir la quita ni cuál es el cuadro tarifario que deberán abonar los que pierdan el subsidio. Según la resolución 467/22 que avanzó con la reglamentación del decreto, la instrumentación está a cargo de la subsecretaría de Planeamiento Energético, pero el cargo permanece vacante dese la renuncia de Santiago López Osornio, el único hombre de la secretaría de Energía que respondía a Guzmán.