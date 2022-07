El atraco de película tendrá su documental. Este miércoles al mediodía Netflix difundió las primeras imágenes de Los ladrones: La verdadera historia del robo del siglo, la producción que explorará a fondo en los acontecimientos y personajes involucrados en el emblemático golpe al Banco Río de Acassuso. La realización, que promete testimonios exclusivos y recreaciones, podrá verse por la plataforma de streaming el próximo 10 de agosto.



Por lo visto en el trailer, la realización tiene algo de true crime, una heist de la vida real y mucho de sainete por las implicancias del caso que despertó fascinación popular desde enero de 2006: la preparación y ejecución de un plan –casi- perfecto; un encierro que duró horas desconcertando a la policía y los medios de comunicación; la toma de 23 rehenes; la excentricidad de los delincuentes disfrazados con armas falsas; la fuga por las alcantarillas de zona norte; el monto del botín desconocido hasta el día de hoy y la aparatosa caída de la banda criminal a partir de la confesión de la esposa de uno de los criminales. El trabajo, por otro lado, dará lugar a la vida actual de los maleantes tras haber cumplido su pena y en libertad.

El documental de Anima Films, Marvista Entertainment y AZ Films, lleva la firma de Sebastián Gamba como productor y dirección de Matías Gueilburt, quienes ya han trabajado juntos en la realización de Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada. Su nueva obra se destaca por los testimonios de los mencionados en el título, guardias, la policía y rehenes. Más allá del hecho en sí, Los ladrones busca aprovechar el perfil amplio de sus ejecutores cual brigada ficcional. “Utilizar armas no iba con mi estilo de lo que estaba tratando de encontrar: un robo artístico. Creamos el Plan Donatello, no por el artista, sino por Las Tortugas Ninja. Estaban en los desagües, hacían artes marciales y eran verdes como el cannabis”, asegura Araujo, el ideólogo del golpe. A eso se suman las palabras de Sebastián García Bolster –el ingeniero-, Miguel Sileo –el negociador-, Luis Mario Vitette –el actor- y Rubén de la Torre –el hampón- condimentando al relato.

Vale recordar que el atraco sirvió de inspiración para la serie La casa de papel y Ariel Winograd la llevó al cine en el 2020 con la taquillera El robo del siglo protagonizada por Diego Peretti, Guillermo Francella, Luis Luque, Rafael Ferro y Pablo Rago, entre otros. Los ladrones, entonces, promete una revisión integral del golpe del siglo Made in Argentina.