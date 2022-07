DOMINGO 17

MÚSICA

Lady Day y Coltrane En otro aniversario del fallecmiento de dos de las estrellas más iconicas del mundo del jazz, la radio Blackie 89.1 recorrerá durante todo el día la música de Billie Holiday y John Coltrane. Apodada Lady Day, el valor artístico de la cantante reside tanto en su capacidad interpretativa como en su dominio del swing. Murió hace 63 años, el 17 de julio de 1959. Coltrane es uno de los músicos más relevantes e influyentes del medio, un saxofonista que eliminó cualquier límite temporal en lo que se refiere a la duración de los solos, dejando su extensión a lo que dicte la creatividad. Falleció el 17 de julio de 1967, 55 años atrás.

Durante todo el día por FM Blackie 89.1, y también a través de fmblackie.com.ar

Canticuénticos El grupo santafesino trae a Buenos Aires su espectáculo para toda la familia. La propuesta es cantar, bailar y jugar a través de la música, el humor, la poesía y la emoción. Clásicos como “La cumbia del monstruo” y “El mamboretá” formarán parte del show. Canticuénticos es uno de los mejores proyectos artísticos que hay actualmente para acompañar las infancias: con canciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, las letras tocan todos los tópicos, desde los más divertidos y disparatados hasta los más delicados. Sus canciones se escuchan en miles de escuelas y jardines de Latinoamérica.

A las 15 y a las 17, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $1800.

El secreto de los dragones Nico, Fatiga y Vicky son tres adolescentes que tienen una banda de rock. Uno de ellos hereda una vieja taberna de su desconocido tío Chipi. Allí encuentran una botella con un extraño mensaje que los convierte en Dragones. Los tres aspirantes a músicos deberán encontrarse con sus más temidas oscuridades para poder romper el hechizo. Con las mejores canciones de Charly García para disfrutar en familia.

A las 15, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $1800.

TEATRO

La función por hacer En plena función teatral, los protagonistas son interrumpidos por otros personajes que precisan contar su historia. Como en una especie de caja china, lo real y lo imaginario se rozan en laberintos donde la verdad es del cuerpo. La fantasía es tan real que irrumpe con su propia voz para sumergirse en un abismo en el que todos los presentes son parte del mismo juego: ¿Cuánta verdad hay en el arte? ¿Cuánta ficción es parte de la existencia misma? Bajo la dirección de Sebastián Bauzá. Actúan Julieta de Moura, Sebastián Sinnott y Juan Manuel Docampo.

A las 20.30, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $1200.

CINE

La linterna mágica Se trata de un club de cine internacional para chicos de 6 a 12 años, que los invita a descubrir el placer del cine en pantalla grande y los introduce en el lenguaje cinematográfico de forma didáctica y divertida. Cada función se inicia con una obra teatral donde se enseña algún concepto central del cine, dándoles herramientas a los niños para una mejor comprensión de lo que verán. La película elegida para esta tarde será La quimera del oro, de Charles Chaplin, donde interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska en busca de fortuna

A las 16, en Cine York, Alberdi 895. Gratis.

LUNES 18

ARTE

Angkor No existe una causa para justificar el título de esta exposición. Un pretexto es la fascinación del artista por el arte y la arquitectura de la cultura khmer. Hay una resonancia entre los bajorrelieves con los caracteres de la escritura khmer y las figuras geométricas de la pintura de Kirin; sus imágenes no son otra cosa más que signos gráficos, no un sistema escritural o un silabario de contenido lingüístico. De ningún modo una lengua ignota o conceptual. Pero sin duda son configuraciones de fuerte impacto estético. Compuesta principalmente por pinturas, esculturas, objetos y collages, su obra incluye además trabajos de arte sonoro.

En Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

Infieles La muestra refleja en un conjunto de autores el acto de pintar y escribir, celebrando el encuentro de la palabra con la imagen y de la imagen con la palabra. Se exhiben trabajos de César Aira, Osvaldo Baigorria, Sergio Bizzio, Gabriela Cabezón Cámara, Ricardo Carreira, Washington Cucurto, León Ferrari, Francisco Garamona, Charly García, Horacio González, Jorge Gumier Maier, Roberto Jacoby, Fabio Kacero, Fernanda Laguna, Osvaldo Lamborghini, María Luque, Paula Maffía, Dani Umpi y Alejandro Urdapilleta, entre otros.

Hasta el 30 de noviembre, en el Museo del libro y de la lengua, Av. Gral. Las Heras 2555. Gratis.

El cisne en llamas Luego de un primer episodio entre marzo y junio, se inaugura ahora el segundo titulado El cisne en llamas, que hará foco en la relación entre Federico Klemm y Mildred Burton. En palabras del equipo curatorial, la exposición será: “un relato entre la amistad, la intimidad y el intercambio creativo. Se exhibirá la obra realizada en colaboración: piezas como un gran lienzo para techo pintado en conjunto, una serie de imágenes del departamento de Federico intervenidas por Burton o un retrato que Klemm le hizo y que da título a este episodio.”

En Fundación Klemm, Marcelo T. de Alvear 626. Gratis.

ETCÉTERA

Escultor por un día Como parte de las actividades de vacaciones de invierno, se propone este taller de creación de esculturas a cargo del equipo educativo del Moderno. La intensión de la actividad es conocer las esculturas de la colección del museo. A partir de la combinación de distintas técnicas y materiales se realizan grandes piezas para disfrutar en familia y con amigos. Orientado a niños y niñas de 9 a 13 años.

A las 16, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350. Gratis (con inscripción previa).

CINE

Marea verde El documental recorre la historia del aborto en la Argentina, visibilizando la lucha feminista que hace más de 20 años exige al Estado una respuesta a la problemática que diariamente deja como saldos mujeres muertas en abortos clandestinos. El documental de Ángel Giovanni Hoyos, realizador debutante nacido en Colombia e instalado en Argentina desde hace una década, propone un recorrido concentrado en la primera discusión de la IVE en ambas cámaras, en 2018. Un “fracaso” esperanzado, abierto al futuro, que tendría su contracara apenas dos años más tarde.

Disponible a través de Cine.ar

MARTES 19

ETCÉTERA

Dale Ritmo La Bomba de Tiempo presenta una propuesta pensada para que chicos y chicas sean protagonistas. A lo largo de casi dos horas, Dale ritmo genera desde el juego un acercamiento a los conocimientos básicos para compartir un cierre musical con los percusionistas de La Bomba. La actividad arranca con tres talleres en simultáneo que funcionan de modo rotativo. En cada una de estas “postas”, lxs niñxs exploran el ritmo desde tres perspectivas diferentes: el cuerpo, la voz y la percusión, siempre guiados por los músicxs de la banda. La actividad concluye con un cierre musical compartido entre lxs participantes y el grupo.

A las 15.30, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1200.

Fuerza Bruta Wayra es una experiencia de teatro dinámica y de inmersión. Nos propone quebrar el sometimiento intelectual del lenguaje. Utilizar todos los medios disponibles para operar eficazmente sobre la sensibilidad del espectador. Traerlo a otros territorios donde existen otras leyes más poderosas. Un espacio donde la velocidad de los estímulos recibidos supera la reacción intelectual y la emoción llega primero. El espectador se entrega, sabiendo que forma parte de un hecho artístico, una realidad paralela, etérea, bella, delirante y absolutamente más verdadera que la cotidiana, sabiendo que está siendo conducido a estrellarse contra su propia sensibilidad.

A las 21, en el Estadio Obras Sanitarias, Av. Libertador 7345. Entrada: desde $3100.

TEATRO

El rayo verde Se presenta el clásico de Julio Verne, que tuvo su versión cinematográfica a cargo de Éric Rohmer. Esta adaptación está pensada para teatro de títeres, con dirección de Adelaida Mangani e interpretada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. El elenco está conformado por Ariadna Bufano, Eleonora Dafcik, Silvia Galván, Bruno Gianatelli, Fernando Morando, Mariano Pichetto y Esteban Quintana. La edad sugerida del público es de 5 a 12 años.

A las 16, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $950.

CINE

Aloners Jina trabaja en un call center de una compañía de tarjetas de crédito y evita entablar relaciones cercanas, prefiere vivir y trabajar sola. Cuando un día descubren que su irritante vecino ha muerto solo en su apartamento, las relaciones que Jina decidió ignorar en el pasado comienzan a molestarla. Tejiendo elementos de cuentos de fantasmas en la vida urbana, el debut de Hong Sung-eun (quien también protagoniza el film) proyecta las redes de seguridad emocional que poseen los habitantes de ciudades.

Disponible a través de MUBI.

ARTE

Preexistencias ¿Qué es aquello que preexiste a las obras de Víctor Grippo, que habita en sus trabajos como latencia y le insufla vitalidad y esa asombrosa capacidad de devolver, en cada pieza, un fragmento de la condición humana? Preexistencias es una renovada aproximación a la obra de Grippo. Curaron la muestra Diana Wechsler y Florencia Battiti.

En el Museo de la Inmigración, Av. Antártida Argentina 1335. Gratis.

MIÉRCOLES 20

ETCÉTERA

Tecnópolis La megamuestra de arte, ciencia y tecnología presenta su undécima edición con nuevas propuestas culturales y educativas para todas las edades. Se inaugura el Asombroso Parque de Zamba y Nina, que invita a participar de una kermés interactiva, un paseo de postales para recorrer la línea de tiempo hacia la Independencia, y distintas activaciones. También se amplía el Laboratorio de Artes Electrónicas de Tecnópolis, un espacio que exhibe instalaciones de artes digitales y propone talleres de robótica, videojuegos, música y performances. El Ministerio de Ciencia también presentará dos nuevos espacios lúdicos.

Hasta el 31 de julio, en Tecnópolis, Av. de los Constituyentes 2220. Gratis.

Vacaciones para armar Les adolescentes tendrán una programación pensada para elles: armado de fanzines, bar de juegos,videojuegos, talleres de beatbox, poesía, producción musical. Esta tarde se dictará el taller Desde el aeropuerto de las inquietudes, por Marico Carmona y Catalina Insúa, para quienes escriben o quieren escribir. Se investigará el universo de la escritura utilizando la poesía como excusa. Tomando como punto de partida a poetas, canciones y frases del cotidiano se le faltará el respeto a la teoría y a la práctica.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Ciclo Dialog Haciendo pleno uso de sus instalaciones, la propuesta desarrolla un concepto que se renueva mes a mes. Durante julio, el nuevo programa plantea un primer movimiento con una instalación performativa en la Galería. Banquete Royal, de Damián Mai y Mechi Beno Mendizábal, con Lucía Gómez, Lucía Palacios y Felipe Saade, es una adaptación ad hoc de la obra Les Reyes. Todo continúa en el escenario de la Sala Hi Fi con una sesión donde Bruno de Vicenti y Symi ofician de músicos residentes y reciben a Nico Sorin, Proyecto Gómez Casa y Bárbara Togander.



A las 21, en Artlab, Roseti 93. Entrada: desde $3000.

El jardín exaltado Una jornada en la que se invita a escuchar relatos de cuatro autores que narran momentos en los que la percepción del mundo alrededor se vio modificada. Más acá de las profecías, de los mitos fundacionales, de los cuentos del bosque y las aventuras psicodélicas, se trata de relatos que comparten experiencias donde algún misterio del mundo se vio, de repente, revelado. Una velada para dejarse contar historias que expanden las fronteras de la percepción, de los vínculos con lo vivo, del jardín más allá del paisaje. Leen: Mariana Chaud, Santiago García Navarro, I Acevedo y Carlos Gradin.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

TEATRO

Conurbano cotidiano Se estrena la nueva obra de Santiago Gobernori. Con Sabrina Zelaschi y Victoria Baldomir, el espectáculo despliega la historia de dos amigas que viven a las afueras de la Capital y reciben a un compañero. La pieza indaga en el concepto de cotidianeidad y dispara varios interrogantes: ¿Cómo contar una historia simple? Conurbano cotidiano responde a todas estas inquietudes con una vertiginosa maquinaria teatral que abarca géneros como: el musical, la performance, el biográfico, la ficción, el teatro clásico y post dramático.

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $1200.

JUEVES 21



ARTE

El caso Breccia Se expone obra de Alberto Breccia, reconocido como uno de los mayores historietistas de la historia. A causa de un juicio sucesorio, los materiales que estaban en la casa del dibujante fueron depositados en la caja fuerte de una empresa de seguridad que quebró en 2005. Luego, las piezas fueron robadas y vendidas por el mundo. Los originales que se exponen fueron recuperados por Interpol. La muestra incluye además producciones audiovisuales sobre este inusual, complejo y doloroso destino de una obra excepcional. La curaduría, investigación y textos de la exposición estuvieron a cargo de la investigadora y periodista Judith Gociol.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Qué será del verano Tras su estreno en la Berlinale y consagrarse como mejor largometraje de la Competencia Argentina del 22 Bafici, Qué será del verano, de Ignacio Ceroi (quien debutó como realizador en 2017 con Una aventura simple), se estrena en el cine. Charles, un señor francés de Montpellier, vende su cámara doméstica. Ignacio, director de cine Argentino de viaje por Francia, compra su cámara. Al abrirla descubre que han quedado los videos de Charles y en ellos una posible película de aventuras excepcionales alrededor del mundo. Ignacio y Charles comienzan una relación epistolar en cuyas cartas Charles, acaso sin darse cuenta, irá escribiendo el guión del film que esas imágenes representan.

A las 21, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $450.

MÚSICA

Marilina Bertoldi Luego prender fuego el Luna Park en la presentación de su último trabajo, Mojigata, Bertoldi presenta dos shows que servirán de repaso de su disco Sexo con modelos (2016). La cantante se caracteriza por reversionar los discos en sus vivos a medida que aparecen nuevos, es por esto que por única vez volverá a hacer las versiones del disco tal cual fueron grabadas. Sexo con modelos fue su primer trabajo como solista. Con él, las miradas se posicionaron en ella y comenzó a desarrollar una carrera sin freno.

A las 21, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $2500.

ETCÉTERA

¿Dónde está Cándido López? El equipo de Educación del Museo ofrece esta actividad pensada para niñes desde los 6 años. Basándose en la serie de libros ¿Dónde está Wally?, en este juego se propone buscar escenas, personajes y objetos en las pinturas que realizó Cándido López sobre la guerra de la Triple Alianza. El cupo es de 10 participantes (por orden de llegada).

A las 15, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

Perdiendo el tiempo Trini y Rubí, luego de descubrir que no hay preguntas por responder, se lanzan a una aventura detrás del tiempo. Sorpresivamente caen dentro de un juego de azar que las llevara por agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales. Una vez más ellas invitan al público a ser parte de este periplo musical, que con humor y astucia harán de este juego, un viaje único. Las Hermanas Misterio son Victoria Baldomir y Mercedes Torre, quienes también están a cargo de la dirección de la obra.

A las 17, en La Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

VIERNES 22

MÚSICA

Raviolis Esta es una banda para padres, madres e hijxs que se juntan para hacer música y catarsis sobre la pesada carga que conlleva la crianza. En el camino fueron encontrando a otros padres a quienes les pasaban cosas parecidas, lo que los acercó al público adulto que viene a desahogarse cantando. Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. El doble discurso al que todos se exponen, entre “lo que se debe hacer” y lo que sucede, cantado y llevado al extremo vuelve a los Raviolis graciosos, patéticos, tiernos, reales y cercanos.

A las 18, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1200.

Marcela Arroyo La artista argentina radicada en Suiza presenta De par en par. Estará acompañada por el guitarrista Pablo Allende y el contrabajista Juan Pablo Navarro. En el show, Marcela emprenderá un diálogo íntimo con el público a través de las emociones que vibran en sus canciones. Además de sus propias composiciones habrá un repertorio de raíz popular: tangos, zambas, milongas, candombes, fusionados con tintes jazzeros.

A las 20, en Circe Fábrica de Arte, Manuel A. Rodríguez 1559. Entrada: $1000.

CINE

Colombia hoy Este ciclo muestra el desarrollo cada vez más firme de una de las cinematografías más interesantes de América Latina. Hoy se verá Mamá, de Philippe Van Hissenhoven. Pocas relaciones son más conflictivas y estrechas que las de una madre y una hija. En este caso, una madre, una hija y una nieta se espejan y resuelven el difícil laberinto de cuidados y amores. Hissenhoven toma los elementos típicos del melodrama para hacer una película que elude los golpes de efectos y se concentra en la complejidad de los afectos desde lo puramente visual.

A las 19, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280. Gratis.

El eco de mi voz María Luisa Bemberg nació en los años 20 en una de las familias más poderosas del país y su educación hizo lo posible por volverla una esposa bella, devota y silenciosa. Empezó a dirigir casi a los 60 años y llegó a realizar seis películas. Recorrió festivales, ganó premios, alcanzó una nominación al Oscar. Alejandro Maci trabajó con ella durante una década y, días antes de su muerte, grabaron una serie de conversaciones que dan cuenta de su mirada sobre el cine. Este documental sigue sus pasos.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

TEATRO

Ser ellas Protagonizada por Ana Celentano, Anabel Cherubito y Fabiana García Lago, la obra sumerge al público en un original e imaginario encuentro entre Eva Perón, Frida Kahlo y Simone de Beauvoir. Tres grandes mujeres de la historia reflexionan sobre temas universales. Es también el encuentro entre las actrices que le prestan su piel a estas almas que han dejado su huella. Temas como la política, el amor, la libertad, la maternidad, la vocación, la muerte, la vejez, la juventud y la militancia se desplegarán a lo largo de este encuentro. Ellas podrán reflexionar desde ese espacio eterno. Dirige de Erika Halvorsen.

A las 20, en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $1500.

SÁBADO 23

MÚSICA

Los Amados Una cita especial con la banda que homenajea al romance como nadie. Vermú o cena, lo que elijas para disfrutar de una verdadera fiesta. Un repertorio cubano de grandes éxitos como “Acércate más”, “Contigo en la distancia”, “Ay mama Iné” y más. Los Amados invitan a volver a enamorarse al compás de los ritmos latinoamericanos presentados desde una estética kitsch, en una fusión entre el teatro, la época dorada del bolero y la música latinoamericana. El show, que se nutre de una estética retro anclada en los años ‘50, es una parodia de aquellos artistas que presuntamente fueron grandes figuras de la canción latina.

A las 22, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $3000.

La cenerentola Celebrarte Música continúa con su objetivo principal: difundir el arte lírico realizado por nuevas generaciones de artistas. En esta ocasión presenta una nueva producción de ópera independiente pensada para toda la familia: La cenerentola, de Gioachino Rossini. Se trata de un drama jocoso en dos actos con música de Rossini y libreto en italiano de Jacopo Ferretti, basado en el cuento de hadas La cenicienta de Charles Perrault. En esta puesta actúan Norberto Miranda, Daniela Prado, Juan Ignacio Suares Christiansen y Leandro Sosa. La Dirección Musical estará a cargo de Facundo Sacco y la Dirección Escénica a cargo de Leandro Sosa.

A las 19.30, en el Teatro IFT, Boulogne Sur Mer 549. Entrada: desde $1500.

TEATRO

Atando cabos Alejandro Vizzotti pone en escena una obra de Griselda Gambaro. Un texto sobre la reconstrucción de la memoria argentina. El naufragio, como metáfora trágica la sociedad que intenta una absurda reconciliación sin justicia. La obra fue escrita para ser leída en un Festival Internacional de Londres, de ahí su particular estructura y publicada por primera vez en inglés, con el título de Loose Ends. Vizzotti lleva a los personajes a escena en donde el sonido y la iluminación cumplen una función esencial en la recreación de este encuentro, del naufragio y de la irrenunciable memoria. Actúan Claudio Barbieri y Mirta Katz.

A las 21, en el Teatro Payró, San Martín 766. Entrada: $1200.

Dejame llorar Como un ritual que se repite todos los años, tres amigos viajan a pescar. Esta vez un temporal extraordinario provocará que cada uno exponga su sensibilidad y experimente las contradicciones de la masculinidad y los preconceptos armados en relación con la paternidad. Dirige Alejandra Endler y actúan Federico Falasco, Luciano Kaczer y Laureano Lozano.

A las 20, en Teatro Beckett, Guardia Vieja 3356. Entrada: $1200.

Cuerpo Esta es una compañía de percusión corporal e improvisación, creada y dirigida por Santiago Ablin (creador y director musical de El Choque Urbano). Un grupo de artistas talentosos provenientes de diversas disciplinas, se fusionan entre sí y con artistas invitades, componiendo en cada encuentro un lenguaje en común a través de la percusión corporal, la danza y el canto. Cuerpo busca romper esquemas uniendo todas estas expresiones artísticas y generando una propia.

A las 16, en QueTren Club Cultural, Olazábal 1784. Entrada: $1200.





