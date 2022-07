El senador Flavio Bolsonaro volvió a difundir contenido que asocia el Partido de los Trabajadores (PT) con el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), a pesar de que el presidente interino del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este lunes que diputados y canales bolsonaristas eliminen las noticias falsas sobre el tema.

“La acusación de Marcos Valério que vincula al PT con el PCC es sólo una de las evidencias del ADN criminal del partido de Lula. ¿Por qué el ministro de Moraes no investiga el posible financiamiento internacional del narcotráfico al PT? ¡Ocultar la verdad es una noticia falsa!”, publicó este lunes en su cuenta de Twitter el senador e hijo del presidente Jair Bolsonaro.

Moraes también determinó el retiro inmediato de publicaciones sobre dichos que se le atribuyeron al expresidente y precandidato a las elecciones Luiz Inácio Lula da Silva, acerca de que “los pobres son como papel higiénico porque serán utilizados solamente en las elecciones y luego descartados” y en los que se sugiere una asociación entre el PT, el fascismo y el nazismo.

La sentencia determina la “inmediata remoción de los contenidos” con una multa diaria de 10.000 reales (unos 1.800 dólares). La medida afecta, además de al senador Bolsonaro, a los diputados Hélio Lopes y Carla Zambelli y al asesor especial de Bolsonaro, Max Guilherme Machado, entre otros.

“El sensacionalismo y la difusión sin sentido de contenidos falsos de tal magnitud pueden comprometer la tranquilidad del proceso electoral, lesionando valores, principios y garantías constitucionalmente garantizadas, en particular la libertad de sufragio y el ejercicio de la ciudadanía”, señala el fallo elaborado por de Moraes.

“¡La libertad de expresión no es la libertad de agresión! ¡La libertad de expresión no es la libertad de destruir la democracia, las instituciones y la dignidad y el honor de los demás! ¡La libertad de expresión no es la libertad de propagar discursos mentirosos, agresivos, odiosos y prejuiciosos!”, destaca el ministro en la resolución.