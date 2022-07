La precandidata presidencial de la tercera vía en Brasil, la senadora Simone Tebet, criticó este miércoles que varios dirigentes de su partido vayan a apoyar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del 2 de octubre.

Las encuestas de intención de voto coinciden en señalar que la oficialización de la precandidatura de Tebet, hace unos dos meses, no ha implicado un crecimiento en el respaldo ni de su nombre ni de los partidos que integran la alianza que la apoya: el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, al que pertenece), el Partido de la Social Democracia Brasileña y Ciudadanos. Tampoco llevó a que vuelva al pacto Unión Brasil, una formación hoy dominante en el Congreso que estuvo en las conversaciones pero decidió abrirse.

El escenario para el 2 de octubre continúa polarizado con Lula liderando todas las encuestas, que también lo dan como ganador en un eventual balotaje ante el actual presidente, Jair Bolsonaro. De acuerdo a la última Datafolha, Lula tiene un apoyo de 47%, mientras el de Bolsonaro alcanza el 28%; Tebet figura en quinto lugar, con el mismo 1% de intención de voto que tenía meses atrás, cuando su nombre no había sido consensuado en la alianza.

Dirigentes del MDB anuncian apoyo a Lula

En este contexto, cuatro senadores del MDB y los integrantes de 11 direcciones estaduales del partido propusieron abandonar la candidatura de Tebet y apoyar desde la primera vuelta a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT). Argumentan no solo que el nombre de la senadora no ha despegado, sino también que el MDB tiene fuerza en este momento para negociar su apoyo a Lula, ya que podría darle a su candidatura un último empuje que le permita ganar en primera vuelta. En cambio, si hay una segunda vuelta después del 2 de octubre ya son varias las formaciones que han dado a entender que se inclinarían a apoyar a Lula.

Los senadores "pro-Lula" y el líder del MDB en la Cámara de Diputados, Isnaldo Bulhões, fueron recibidos el martes por Michel Temer (MDB), quien fue compañero de fórmula de Dilma Rousseff (PT) y asumió la Presidencia tras el juicio político contra la exmandataria. Temer, quien terminó su mandato con una popularidad de 7% y es considerado un golpista por algunos movimientos que integran el PT, sigue teniendo un peso importante entre los dirigentes del MDB.

A la salida del encuentro, Temer dijo que no ve "una oposición radical" a la candidatura de Tebet, sino una "preocupación política” por lo que pueda suceder en las elecciones. Medios brasileños informaron que los cuatro senadores del MDB presentes en el encuentro (de un total de 11, entre los cuales está la propia Tebet), plantearon como punto de partida que la convención partidaria en la que el MDB debe definir si tiene una candidatura propia sea postergada del 27 de julio al 5 de agosto, el último día en el que sería posible según el calendario electoral.

Dando un paso más allá, los dirigentes estaduales del MDB de 11 estados se reunieron con Lula el lunes para formalizar su apoyo, más allá de lo que decida el MDB. En busca de un acercamiento de su partido al candidato del PT, los dirigentes le pidieron a Lula que acceda a reunirse con Temer. Quienes estuvieron en el encuentro dijeron a medios brasileños que el expresidente prefiere evitar un encuentro con el sucesor de Rousseff, aunque sí manejó la posibilidad de tener una conversación telefónica. Semanas atrás, Temer sí se reunió con el compañero de fórmula de Lula, Geraldo Alckmin.

La propuesta de apoyar a Lula en la primera vuelta ya fue rechazada por el presidente del MDB, el diputado Baleia Rossi, quien el lunes reafirmó su apoyo a Tebet en un comunicado que lleva su firma y la de los dirigentes del MDB en 19 de los 27 estados brasileños. Rossi también ratificó que la convención partidaria será el 27 de julio y no habrá postergaciones.

La respuesta de Tebet

"No entiendo esa visión de querer, en la desesperación, decir: 'entre lo malo y lo terrible, nos vamos a quedar con lo malo para matar (lo terrible) en el primer asalto'. Así no funciona la política", aseguró Tebet en entrevista con la revista Veja difundida este miércoles. "Estar en la plataforma con Lula es todo lo que no precisamos para Brasil (...) Es un error pensar que el centro tiene que ir con Lula en la primera vuelta para evitar un susto más adelante. No lo va a evitar, por el contrario, puede acelerarlo", agregó.

La precandidata opinó que los problemas de Brasil no se solucionarán porque Lula gane en la primera vuelta. En cambio, consideró que "lo que va a evitar" que Brasil esté en una situación de radicalización política "es un fortalecimiento del centro". "Estamos pasando por este momento porque el centro (...) se vino abajo", aseguró.

En este sentido, la senadora consideró que “el extremismo se ha apoderado de Brasil y le toca al centro comandar este gran frente de resistencia" y que el MDB "tiene que ser una fuerza política con el equilibrio y la moderación que siempre representó" para "liderar" este "frente de resistencia".