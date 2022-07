El género musical RKT llegará al estadio Luna Park de la mano de Callejero Fino, uno de los referentes indiscutibles de ese circuito, que hasta ahora estaba en prisión domiciliaria y días atrás anunció un primer concierto tras haber cumplido una condena de seis años tras un delito cometido cuando era adolescente.

El debut histórico será el 28 de octubre. El camino que lo lleva a este recital es largo. Solía asegurar que las dos opciones que siempre tuvo en su cabeza para el futuro eran “terminar preso o muerto”. Pero, dice “la música salva vidas”. Ese fue su caso.

Quién es Callejero Fino

Su primer acercamiento a la música fue a los 13 años - hoy tiene 27 - con sus compañeros de escuela, quienes le mostraron lo que era el rap de barrio. Como no tenía Internet en la casa, iba a un cyber y escuchaba durante horas a Eminem y Tupac Shakur, quienes lo influyeron para que comience a presentarse en competencias de freestyle.

Su verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga. Callejero Fino llegó de grande, un día que por casualidad se anotó en un concurso de freestyle callejero llamado "Halabalusa", en Claypole.



De adolescetnte fue condenado a seis años con prisión domiciliaria. "Estuve en el lugar y el momento equivocado", dijo sobre el hecho que lo tuvo encerrado hasta hace muy poco. Convivió con una tobillera electrónica que le impedía salir de su vivienda hasta que finalmente cumplió la pena y recuperó la libertad.

Sin embargo, la prisión no le impidió hacer música y compartirla en las redes sociales. Además de los festivales que armaba en el patio de su casa de la localidad de Derqui, para los que a cambio de asistir pedía un alimento no perecedero para donar a los comedores del barrio.

De esta manera, el hoy reconocido como uno de los referentes máximos de la escena actual, construyó su explosión artística desde la prisión domiciliaria.

Con millones de reproducciones en todas las plataformas y una identidad artística que entrelaza sonidos del RKT con el rap y el trap, el artista recorrerá grandes éxitos como "Pa Tra Rkt - Remix", "Tu Turrito" y "Tamo Chelo - Remix”, que aportaron al alcance de su movimiento cultural.

A Callejero Fino el RKT le llegó durante sus noches “de Rescate”, un boliche del partido de San Martín. “Fue ahí que lo descubrí cuando escuché por primera vez DJ KBZ. Él fue quien inventó junto a su hermano ese sonido tan particular de bajo, bombo y chapa que está genial”, comentó durante una entrevista a Télam.

En el mismo reportaje habló sobre el futuro del género: “Creo que recién estamos saliendo. Yo por mi parte hice RKT romántico, algo que no estaba haciendo nadie. Ahora veo que están saliendo un par de artistas que lo hacen y me pone muy contento, porque es darle al RKT distintas ramas para que no sea todo muy parecido o repetitivo. Eso le va a dar un abanico de opciones a los demás artistas para que puedan hacer más variaciones”.