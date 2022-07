La senadora nacional y vicepresidenta del PJ Lucía Corpacci criticó el ataque contra Cristina Kirchner la semana pasada en la puerta del Instituto Patria. Aseguró que frente a este suceso “debería haber actuado de oficio”. Sin embargo, no lo hizo y fue la propia organización la que presentó el sábado una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de "intimidación y amenazas de muerte" en "perjuicio de la vicepresidenta de la Nación”.

La denuncia, presentada por el abogado apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, detalla que el jueves 21 de julio pasado a las 18 "un grupo de 10 personas irrumpió en la vereda de la calle Rodríguez Peña 80, donde funciona el Instituto Patria, comenzando a proferir violentas amenazas de muerte e intimidaciones en perjuicio de la vicepresidenta y de todos los integrantes de la institución".

“En términos de gravedad tenemos una complicación muy grande que tiene que ver con lo que está pasando con la Justicia. Estamos naturalizando situaciones de violencia”, advirtió Corpacci.

Y relató: “Hace unos meses fui a la casa de la vicepresidenta. En su casa había un grupo de manifestantes en la esquina. Era una cosa tan bizarra, porque cantaban el Ave María y la Marcha de San Lorenzo mientras le deseaban la muerte, todo en una misma cosa. Yo no lo podía creer”.

“Lo que pasó ahora en el Instituto Patria no puede suceder. La gente no puede animarse a tamaña violencia verbal contra una mujer que es la vicepresidenta del país, les guste o no les guste”, añadió.

Luego, criticó el rol de la Justicia: “Varios casos sucedieron durante el Gobierno del Presidente anterior, y en todos automáticamente y de oficio la Justicia investigó. Acá parece que esto es normal”.

“Cuando la Justicia tiene una vara para medir a unos y a otros, ya empezamos a preocuparnos. Esas cosas no se deben tolerar. Generan un clima de enrarecimiento, de odio, en un contexto mundial de mucha dificultad. Generan más angustia y preocupación a los argentinos que la están pasando mal”, advirtió.

Finalmente, la exgobernadora de Catamarca pidió “cuidado” y responsabilidad al interior del frente oficialista: “Yo no comparto para nada la idea de los saqueos. No se deben decir así. A mí me cuesta que gente que es compañera diga esto, quiero pensar que lo dicen de buena voluntad. Todos los que ocupamos lugares representativos tenemos que ser más que cuidadosos. Tenemos un alto porcentaje de la sociedad que la está pasando mal y que puede sentir que algunas palabras incentivan a cometer algún acto que no debieran suceder”.