El expresidente brasileño y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aseguró este miércoles que los discursos golpistas de Jair Bolsonaro no cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas brasileñas y que no cree en la posibilidad de una ruptura democrática en el país, si el actual mandatario pierde las elecciones.

"Creo que él [Bolsonaro] intentará hacer todo lo que quiera, pero hay que tener en cuenta que los militares son más responsables que Bolsonaro. Viví con ellos y puedo decir que no tengo ninguna queja sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Conviví con ellos durante ocho años de la forma más digna posible, no crearon problemas, ayudaron cuando fue posible ayudar", dijo Lula en una entrevista con el portal UOL.

"Las Fuerzas Armadas no crean una causa. Estoy seguro de que las tonterías que dice Bolsonaro no tienen ningún apoyo del alto mando y de los militares en activo. No creo en un golpe, no creo que las Fuerzas Armadas lo acepten y que la sociedad brasileña lo permita. Si empieza a jugar con la democracia lo pagará muy caro", continuó.

Lula, quien es el favorito para las presidenciales del 2 de octubre, según todos los sondeos electorales, dijo que estaba a favor de que un civil esté a cargo del Ministerio de Defensa, como lo hizo en sus administraciones. Hoy la cartera está dirigida por el general Paulo Sergio Nogueira.

El expresidente también dijo que las máquinas de votación electrónica no son un problema para los militares. "Las urnas son un asunto del Congreso, de los partidos, de la Justicia Electoral y de la sociedad civil".

También criticó la idea de Bolsonaro de realizar una serie de manifestaciones partidarias el 7 de setiembre, día de la independencia de Brasil.

"Si tuviera inteligencia o sentido común, haría una gran fiesta cívica y no un acto propio. Quiere hacer una caravana de motos, quiere jugar con la fecha más noble que tenemos en este país y es una pena que sea así, pero no lo conseguirá. El pueblo sabe que la Independencia no es suya, es una conquista de la sociedad brasileña. Es algo serio", criticó Lula.

Nuevos ministerios

El líder del PT también proyectó la recreación de ministerios que estima "esenciales" para el equilibrio social: "Los ministerios que tenía los voy a recrear: Ministerio de Igualdad Racial, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Pesca, Ministerio de Causas Indígenas. Un país del tamaño de Brasil no puede no tener el Ministerio de Planificación. No puedo decir todo lo que va a pasar, pero este país tiene que ser planificado a corto, mediano y largo plazo. Este país tiene que tener una batería de proyectos realizados por el Ministerio de Planificación".

"Este país tiene una costa marítima extraordinaria. Tenemos que tomarnos muy en serio a nuestras empresas de transporte. Tenemos que tener una industria naval potente. Así que vamos a recrear los ministerios que sean necesarios, porque cuando se pone algo importante como Cultura, que antes era el Ministerio de Deportes, antes era el Ministerio de Educación, en un lugar secundario es porque no se le está dando importancia. Por tanto, la cultura será algo muy importante. Además de crear un ministerio, vamos a crear comités estatales para ver si podemos nacionalizar la cultura en este país. Es necesario que demos a la cultura la comprensión de una industria que genera millones de puestos de trabajo", añadió.



Lula dijo que, si gana las elecciones, hablará con todos los partidos en busca de un pacto para gobernar el país, "en sociedad, para enfrentar el hambre y el desempleo" (...) "No quiero ser dueño de la verdad, quiero ser director de orquesta".



Si bien se negó a confirmar los nombres de sus posibles ministros, afirmó que "no quiere hacer un gobierno burocrático" y que "la política tiene que liderar". "Siempre quiero a la persona con cabeza política. Puede ser abogado, médico, empresario, recolector de material reciclable. Pero quiero que tenga cabeza política. Si piensa políticamente correcto y tiene polivalencia política, este tipo podría ser el Ministro de Economía", dijo.

Política medioambiental

Lula también afirmó que la Amazonia, así como otros biomas (paisajes bioclimáticos) como la Mata Atlántica y el Cerrado, afectados por la deforestación, la expansión agrícola y los incendios, tendrán un "papel especial" en un posible gobierno.

"En vez de pelear, 'la Amazonía es mía, no es mía', la Amazonía tiene que ser de todos. Aunque Brasil tiene soberanía sobre ella, podemos construir, con científicos de todo el mundo, con gobiernos de todo el mundo, una forma de investigarla y explorar todo su potencial de desarrollo para que podamos crear empleos para las personas que viven en la Amazonía, la Amazonía", indicó.