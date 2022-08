Una obra diferente cada miércoles, de alta calidad y a precios accesibles. Esa es la consigna de “Teatro de miércoles”, el ciclo que se desarrollará durante el mes de agosto –con funciones a las 20– en Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037). El tentador menú incluye obras consagradas en el circuito independiente: El mar de noche, Encuentros breves con hombres repulsivos, Turba, La casa oscura y Algo de Ricardo.



Marcelo Melingo, director artístico de Caras y Caretas, define la propuesta como “una invitación a ver interesantes obras de público reconocimiento”. La actual programación del espacio se desarrolla de jueves a domingos con tres espectáculos en doble función: Terrenal y La vis cómica, de Mauricio Kartun, y Othelo. Termina mal, de Gabriel Chamé Buendía. Melingo asegura que la gente responde muy bien a las propuestas desde la apertura en 2019 y esa demanda fue la que incentivó la creación de este ciclo.

“Teatro de miércoles” incluye piezas estrenadas en los últimos años que recibieron el acompañamiento del público y la valoración de la crítica especializada. Consultado sobre el criterio curatorial y la accesibilidad, Melingo sostiene: “Nosotros hacemos un teatro popular, accesible y 100 % referente para el público que valora el prestigio del trabajo de quienes no sólo son galardonados sino queridos y respetados en nuestro país. El objetivo de Caras y Caretas es seguir sumando cultura para que el espectador acceda de manera muy económica a una sala de primer nivel, con obras de alto contenido cultural que aportan humor y profundidad”.

El ciclo comienza el miércoles 3 con El mar de noche, pieza escrita por Santiago Loza, interpretada por Luis Machín y dirigida por Guillermo Cacace sobre un hombre que espera a su amado en un cuarto de hotel, con referencias a Oscar Wilde y Thomas Mann. En diálogo con Página/12, Machín cuenta: “La obra tiene un recorrido largo, pasó por Holanda, Chile y Uruguay. Dejamos de hacerla en 2020 y con la reapertura decidimos presentarnos en funciones sueltas, ya no en temporada. En este ciclo podremos mostrarla junto a otros colegas con quienes compartimos propuestas que no son las del comercial”.

Para el actor la impronta del teatro alternativo reside en la posibilidad de mostrar un lenguaje distinto de puesta en escena pero, sobre todo, de actuación. “Esta forma de hacer teatro viene a romper el molde de lo que sería una actuación reconocible que responde a estándares más televisivos o a temáticas vinculadas con lo que es más proclive a la comedia ligera de calle Corrientes, sin quitarle su valor. Esto es otra cosa, ni siquiera compiten. Un teatro que no responde a una actuación hegemónica suele tener mucha menos repercusión en los medios, va por otros carriles y busca otro tipo de público”. Machín destaca la gran recepción que tuvo un texto tan introvertido como el de Loza: “No es para nada explosivo en su dramaturgia y tampoco desde el planteo de puesta o actuación. Es un teatro más vinculado al estado emocional del personaje, una obra muy compleja en su narración. Esa complejidad se profundiza y función a función me sigo sorprendiendo por la cantidad de elementos que se ponen en juego, es casi milagroso porque demanda una energía que implota”.

El 10 de agosto será el turno de Encuentros breves con hombres repulsivos, de David Foster Wallace, con Luis Ziembrowski y Marcelo Subiotto dirigidos por Daniel Veronese. Un abordaje de dos criaturas que representan lo socialmente horrible, las violencias explícitas del patriarcado. Y el miércoles 17 subirá a escena Turba, de Laura Sbdar, con Iride Mockert y dirección de Alejandra Flechner. La historia de una mujer cautiva por una red de trata a quien le arrebatan su hija.

Mockert asegura que volver a Turba siempre es una alegría. “Para mí es un privilegio ser parte de este ciclo con cinco espectáculos que considero una bomba escénica. Me parece buenísima esta propuesta de obras diversas y accesibles como un plan anti-miércoles”. La actriz que hasta hace poco encarnó a la ciclopesa de Pequeña Pamela (Mariana Chaud), cuenta que los cambios de espacio suponen siempre un desafío porque la obra se resignifica: “Caras y Caretas es una sala hermosa, con un buen sonido, luces y muchos condimentos que suman y elevan la calidad del espectáculo”.

En relación a la temática, sostiene que “es absolutamente actual y, a la vez, histórica y atemporal. Un tema tan antiguo como el origen y la desigualdad entre el género femenino y masculino. A partir del caso de Marita Verón se empezaron a visibilizar en los medios estas redes que usan nuestros cuerpos como mercancía. Pero el texto expone también la trata del artista, sobre todo en el personaje de Plomito, habla del vínculo entre madre e hija”. La actriz define la poesía de Sbdar como “un cross a la mandíbula, es única y va a la médula, cada palabra es como un dardo y duele. La realidad supera ampliamente la ficción, no se puede reír de este horror y creo que el trabajo de dirección de Flechner estuvo orientado a buscar otras ficciones posibles, cómo una víctima de trata puede volver poesía la fuga de esa violencia”.

El miércoles 24 se presentará La casa oscura, escrita e interpretada por Maruja Bustamante y Mariela Asensio, dirigidas por Paola Luttini, en un show documental sobre la salud mental. El calendario se completa el 31 con Algo de Ricardo, escrita por Gabriel Calderón, interpretada por Osmar Núñez y dirigida por Mónica Benavidez. La historia de un actor que esperó toda su vida para interpretar Ricardo III, pero cuando finalmente lo invitan a encarnar al histórico villano descubre que su equipo no está a la altura del desafío.

“Es una sala muy atractiva porque lo artístico está por sobre lo comercial. Su cartelera es siempre muy diferente, subraya lo que es el teatro independiente y brinda un espacio para todos aquellos que formamos parte del circuito”, celebra Núñez, y dice que poner Algo de Ricardo allí es coherente con el planteo de la obra. El actor asegura que el texto no dejará a nadie indiferente, especialmente (pero no de manera exclusiva) a la gente de la cultura. “Recuerdo una charla que tuve con una espectadora que trabajaba como empleada administrativa. Ella me dijo: ‘yo no tengo nada que ver con este medio, pero mi oficina está llena de Ricarditos’. Recordemos que es un hombre al que no le importa cómo llegar al trono y no tiene ningún tipo de moral. Esta obra tiene mucho humor pero no esquiva la bajada de línea”.

Reconocimientos y diversidad temática

Tres de las cinco propuestas del ciclo son unipersonales: El mar de noche, Turba y Algo de Ricardo. En todos los casos sus creadores fueron destacados con galardones y reconocimientos múltiples por parte de la crítica. Luis Machín obtuvo el Premio ACE 2017 a Mejor Actor para Obra de un solo personaje, el Premio Teatro XXI 2017, el Premio Luisa Vehil y el de Teatro del Mundo en la categoría de Mejor Actor. Osmar Núñez, por su parte, obtuvo el Premio Luisa Vehil a Mejor Actor Protagónico en 2021 y fue nominado a los ACE en la misma categoría por su labor en unipersonal. La actriz y la directora de Turba también recibieron varias nominaciones: Iride Mockert a los ACE y a los Trinidad Guevara por su protagónico; Alejandra Flechner a los ACE como Revelación en dirección. El texto de Laura Sbdar obtuvo el Primer Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia 2018, fue publicado en edición cuatrilingüe, formó parte de Tintas Frescas –ciclo de lecturas organizado por el Institut Français d’Argentine y el Teatro Nacional Cervantes, fue ganadora de la Fiesta de Teatro CABA 2020, participó de la Fiesta Nacional del Teatro e incluso recibió una nominación como Mejor Espectáculo Musical para un solo personaje en los Premios Hugo. Las cinco piezas abordan temas tan relevantes como diversos –el (des)amor, el arte, la explotación sexual, las violencias del patriarcado, la vileza, la salud mental– desde ópticas que no relegan el humor ni el tratamiento poético.

* Las localidades para “Teatro de miércoles” pueden adquirirse por Alternativa Teatral. Precio general: $1200.