Para el excanciller de Lula, querer aislar a Rusia es un error

Celso Amorin, excanciller de Brasil en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2011, y principal asesor en temas internacionales del candidato en las presidenciales de octubre, afirmó que intentar aislar a Rusia es un error, en referencia a las sanciones que recibe por parte de las potencias occidentales por su invasión de Ucrania.



"No se puede aislar a Rusia, o la transformarás en un país cuyo rencor con Occidente será cada vez mayor, y de paso, harás que se aproxime cada vez más a China", afirmó Amorin en una entrevista con el diario O Globo. Según el excanciller, las sanciones aplicadas por los países occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania en febrero acabarán teniendo un efecto contraproducente para sus intereses.



Advirtió sobre los peligros de aislar una economía "tan grande y estratégica" como la de Rusia. Las sanciones también están fortaleciendo los lazos entre Moscú y China, señaló. Y destacó que "no tengo nada contra China, al contrario, pero no consigo entender el interés de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, en fortalecer la relación entre China y Rusia".



Amorim también confesó que por primera vez desde la crisis de los misiles cubanos entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética en la década de 1960 le preocupa un riesgo nuclear real. “Todas las semanas hay un artículo sobre el uso de armas nucleares. Creo que es una irresponsabilidad no buscar la paz de manera más efectiva”.