El abogado Matías Sanz Navamuel, quien se encuentra con arresto domiciliario, con requerimiento de juicio por violencia de género en perjuicio de tres mujeres, obtuvo un nuevo beneficio otorgado por el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, quien le permitió salidas de esparcimiento tres veces por semana.

El abogado Vidal Villalba Samaniego, representante de la querella de una de las denunciantes, anunció que apelará y consideró la medida dispuesta para el acusado como "un privilegio".

Sanz Navamuel está imputado por amenazas; tres hechos de coacción agravada, 22 hechos de desobediencia judicial, 17 hechos de amenazas agravadas. y también se lo acusa por turbación de la posesión y usurpación de la propiedad, por denuncias realizadas por tres mujeres. Aún con esa cantidad de delitos, Pastrana autorizó a Sanz Navamuel a salir para hacer actividad física, una hora, tres días a la semana, con uno de sus hijos y con custodia policial.

La fiscala María Luján Sodero Calvet se había opuesto a las salidas solicitando que la medida de seguridad se cumpliera de forma estricta. Además, había señalado que las pericias oficiales señalaron que el acusado tiene una patología crónica con muchos años de evolución, con recaídas y discontinuidad en los tratamientos.

Los abogados defensores, Fernando Teseyra y Nicolás Silvestri habían solicitado que las salidas fueran de dos horas y presentaron certificados del psicólogo Diego Martín Dutto y del psiquiatra Ignacio Crespo, quienes están tratando a Sanz Navamuel y mencionaron que presenta una respuesta favorable al tratamiento. Los letrados fundamentaron que estos especialistas recomendaron actividad libre y salidas al aire libre para la mejoría y recuperación psicofísica.

La fiscala Sodero Calvet consideró que también debían evaluarlo lxs peritxs de salud mental de los organismos oficiales. Aunque esto no se hizo, Pastrana otorgó las salidas con los certificados de los profesionales de parte.

El juez fundamentó su decisión en el hecho de que el acusado lleva un año de encierro. Los abogados defensores consiguieron luego el arresto domiciliario, que perdura hasta la fecha. El juez señaló también que Sanz Navamuel obtuvo algunos pedidos especiales para realizar su tratamiento o para ejercer su profesión de abogado.

Sodero Calvet argumentó que al autorizar las salidas, el juez estaría dando un mensaje a la sociedad de que la violencia de género "es tolerada" y se generaría la sensación de inseguridad en las denunciantes. Pastrana consideró que eso se resolvería con comunicarles a las víctimas el recorrido que hará el imputado, así como el horario, y ponerle custodia policial.

El abogado querellante dijo a Salta/12 que "hay un privilegio para Sanz Navamuel", que puede salir de caminata con su hijo mientras que su representada está todo el tiempo con custodia policial desde 2020. Y adelantó que apelará la medida dispuesta por Pastrana.

El letrado también señaló que hay dos juicios civiles que están inmersos en la violencia de género, sobre todo un juicio de desalojo que inició el acusado contra su representada para sacarle una propiedad y "dejarla sin nada". Consideró que es la reedición de la violencia, en la que el acusado se valió de personas de su círculo íntimo para que declararan a su favor.

Una de las denunciantes dijo a Salta/12 que está custodiada por la policía y, sin embargo, ha sido continuamente amenazada por el acusado y que no se siente segura al salir. "Yo sigo presa, con consignas, tengo que salir siempre con alguien", expresó, mientras consideró que el acusado tiene privilegios.

"Somos tres las mujeres que decimos lo mismo, nos quiso matar, nos amenaza, nos dice cosas, estando (con arresto domiciliario) siguió con sus amenazas. ¿Tan ciego se puede hacer el juez ante esta situación? La junta médica dice que hace tres meses estaba enfermo, y ahora puede salir. No reniego de que él salga, reniego de este sistema, ¿qué seguridad tengo?, no sé si saldrá con custodia o no", señaló.