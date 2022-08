La muerte de Rodolfo Bebán, gran figura de la escena local a raíz de su intensa labor en teatro, cine y televisión, provocó diversas reacciones en el mundo de la cultura y el espectáculo, luego de que la Asociación Argentina de Actores confirmara la noticia este domingo.

"Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento", escribieron en la organización.



“Con dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. A mediados de los años 50 comenzó una extensa trayectoria artística en la que se destacó con inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, manifestaron desde el Ministerio de Cultura de la Nación.

Desde el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales destacaron que "en el cine dio cuerpo a grandes personajes como Juan Moreira (1973) de Leonardo Favio y actuó en Matrimonio a la argentina (1968) y Los muchachos de antes no usaban gomina (1969), ambas de Enrique Carreras".



Y que: "encarnó a quien fuera dos veces gobernador de la Provincia de Buenos Aires en Juan Manuel de Rosas (1972) de Manuel Antín, participó en La invitación (1982), también dirigida por Antín, y su última aparición en cine fue Seguridad personal (1985) de Aníbal Di Salvo".

También desde el Multiteatro Comafi lo despidieron: "Lo recordamos con el anuncio de su actuación en el primer espectáculo que inauguró el actual Multiteatro Comafi en abril de 2001. Desde esta Casa Teatral acompañamos a su familia en estas tristes horas", en una publicación con la imagen de "Los galanes peinan canas".

"A los 84 años falleció Rodolfo Bebán. Acompañamos a sus amigos y familiares en su despedida.Su inicio en la actuación se dio de manera casual al acompañar a un amigo a una audición: “Desde ese día el escenario se me impuso como algo irreversible y no me pude apartar más”", replicaron desde la cuenta del Cine Gaumont.

Mientras que desde Canal Encuentro, sostuvieron: "Rodolfo Bebán fue actor y director de teatro. Sus papeles en cine y en televisión marcaron a generaciones. Justo él, considerado el galán de la patria, había nacido el 25 de mayo de 1938. Se crió en el oeste del conurbano bonaerense".



“Somos una generación en fuga. No me quiero poner dramática, pero es la realidad. Una se va quedando sin compañeros”, sostuvo la actriz Nora Cárpena, quien contó que lo conoció en canal 13 "haciendo una novela".

Por su parte, la actriz Leonor Benedetto dijo: "Es un dolor profundo que sentimos todos los que compartimos actuación con él. No quiero que nadie tome la posta de nadie. Cada uno dejará su impronta, pero no creo que haya que tomar el lugar de nadie". Y aseguró que "fue el actor más culto que yo conocí".

"La muerte de Rodolfo Bebán nos hace hablar naturalmente de Juan Moreira. Es virtualmente imposible charlar sobre cine argentino y no mencionarla. Pero de la docena de películas que filmó, hay otra que también me fascina, Las pirañas (1967), que dirigió en Argentina Luis Berlanga", escribió en Twitter el guionista Axel Kuschevatzky.



Mientras que el cineasta argentino Rodrigo Moreno evocó: “Mi primer perro nos los regaló Bebán, era un galgo afgano que se llamaba Abad de Rivera, nadie nunca entendió ese nombre. A los meses mi viejo se lo devolvió. Tampoco entendí por qué. Fin de mi vínculo con Rodolfo Bebán”.

También lamentó la partida de Bebán el club Deportivo Morón, equipo del cual el actor era hincha. “Desde el Club Deportivo Morón lamentamos profundamente el fallecimiento de Rodolfo Bebán, actor y reconocido hincha de nuestra institución. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, escribieron en sus redes sociales junto al escudo de la institución con un fondo negro y la leyenda: “1947 El sentimiento nos une 2022″.