Mientras en se dispuso que a nivel general el país tenga un tope de 400 kwh, La Rioja tendrá un tope de 550 kwh para mantener el subsidio al consumo eléctrico.

Así lo confirmaron este lunes autoridades del Gobierno provincial tras un acuerdo con la Nación. Si bien, ese acuerdo aún no se oficializó, la Provincia ya adelantó que el tope para mantener el subsidio eléctrico no será de 400 kwh como se anunció para todo el país sino de 550 kwh.

La razón de esta extensión es porque se trata de una provincia que no tiene red de gas natural extendida y por ese motivo su población hace un consumo intensivo de la electricidad, en especial en los meses de verano por las temperaturas de extremo calor que se registran en esa región.

Al anuncio lo hicieron en conferencia de prensa el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni junto con el director de la empresa distribuidora de energía eléctrica EDELaR, Jerónimo Quintela; y el presidente de ELARGAS, Alfredo Pedrali.

Fue Quintela el encargado de explicar cómo será la segmentación de la tarifa eléctrica en La Rioja y quien confirmó que habrá un tope de 550 kwh (y no de 400 kwh como se dispuso de manera general para todo el país) para los sectores de ingresos medios.

Quintela explicó que EDELaR tiene divididos a sus usuarios en tres segmentos según el nivel de consumo y que a partir de las nuevas medidas se modificará el monto de las facturas de luz para dos de esos tres segmentos.

"El segmento 1 es el de los más pudientes. El objetivo del Gobierno nacional es el retiro del subsidio para este sector", precisó el titular de EDELaR.

Quintela sostuvo que este sector tendrá un incremento en la tarifa de luz de entre tres y cuatro veces superior al que tenían cuando gozaban del subsidio nacional.

En relación al segmento 2 -que corresponde al de los sectores con menores ingresos- Quintela afirmó que estos usuarios mantendrán el subsidio. "Este es el sector con menores recursos económicos y a ellos se les va a seguir manteniendo el subsidio de la misma forma en que lo tenían hasta ahora", señaló.

El segmento 3 es el de los sectores medios y el que más preocupación genera a la población ya que habrá un tope de 550 kwh para mantener el subsidio. Todo consumo superior a ese techo se pagará con tarifa plena.

"El segmento 3 corresponde a los usuarios residenciales de ingresos medios y en este caso también se va a modificar la tarifa porque habrá un tope de consumo de 550 kwh. Hasta ese tope va a seguir subsidiado el servicio y a partir de allí se le va a retirar el subsidio y se pagará la tarifa plena", explicó.

Al informar como se implementará la segmentación tarifaria, Quintela aclaró que aún "no hay un decreto o resolución que avale la implementación de este tope de 550 kwh, pero nos han dicho informalmente que La Rioja y la mayoría de las provincias del Norte que no tengan gas natural van a tener un tope energético de 550 kwh y a partir de allí se aplicará la tarifa plena".

Un tope que quedará muy corto

Todo indica que el techo de 550 kwh al consumo quedará demasiado bajo cuando llegue el verano y las temperaturas extremas sean cosa de todos los días. El uso del aire acondicionado en los hogares para mitigar el calor hará superar en forma holgada ese tope de 550 kwh. Lo dijo el propio Quintela en la conferencia de prensa al sostener que en La Rioja en verano una familia tipo duplica ese límite de consumo de 550 kwh. “No es raro que en La Rioja en verano una familia consuma 1.200 kwh”, aseguró el funcionario provincial.

Las quejas de los usuarios no se hicieron esperar, incluso desde antes de la confirmación del tope de 550 kwh. "Tengo tres aires acondicionados en mi casa, dos en los dormitorios y uno en el comedor. Y vi mis consumos del último verano y no bajan de 1.300 kwh. Es una locura que pongan un limite tan bajo para mantener el subsidio y que no se tenga en cuenta el calor que hace en La Rioja. Encima que la plata ya no alcanza ahora viene esto del aumento de la luz", se quejó el propietario de un almacén ubicado en un barrio cercano al centro de la ciudad.

Aunque aún no hay nada oficial, en el Gobierno provincial buscarán negociar un nuevo tope con la Casa Rosada antes de la llegada del verano para que el aumento masivo del consumo eléctrico durante esa época no impacte tanto en los bolsillos de la población.